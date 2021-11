Compartir

Linkedin Print

Este gobierno es igual de inútil que el de Macri. La inflación no para, somos más pobres que hace 2 años, no tienen plan económico más allá de imprimir sin parar y dar plata para ganar las elecciones, la inseguridad está imparable, tenemos un dólar a casi 200 pesos, no te «llenaron» la heladera ni te devolvieron el asado. No hay manera de que esto siga bien con tanto desastre.

Compartir

Linkedin Print