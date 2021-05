Gómez: “De la noche a la mañana un paciente puede necesitar un respirador y no va estar disponible si no podemos bajar la curva de contagios”

Compartir

El ministro de la Comunidad, y a cargo de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, ayer se refirió al rebrote de contagios en el Oeste provincial, la efectividad de las vacunas y destacó a los CAS como “un pilar fundamental” dentro del Sistema de Salud Público. A la vez, instó a los sectores que militan contra las medidas sanitarias a que “tomen consciencia porque están haciendo un daño muy grande a las familias formoseñas”.

Los Chiriguanos e Ingeniero Juárez volvieron a presentar casos positivos por coronavirus. Al respecto, el ministro Gómez explicó que “el rebrote en Los Chiriguanos se debe a una persona que falleció y por la que se realizó un multitudinario velorio con la concurrencia de personas de Formosa capital, distintas localidades y otros puntos del país que ingresaron por la provincia de Salta. Como sabemos, cuando hay una aglomeración de personas y algunas de ellas portan el virus SARS-CoV-2 termina en este tipo de situaciones. Esto nos va demandar una gran cantidad de trabajo y muchos días hasta poder controlar este brote”.

En cuanto a Ingeniero Juárez, precisó que “es diferente ya que detectamos algunos casos debido a una empresa constructora que tuvo un trabajador que dio positivo y gracias a la búsqueda activa, detectamos otros tres casos más de la misma empresa. Se bloqueó la situación por lo que creemos que prácticamente está controlado este brote”.

Vacunas

Tanto la Sputnik V, como la Covishield y la Sinopharm demostraron una eficacia cercana al 100% para prevenir la enfermedad grave y los fallecimientos por coronavirus, además de reducir entre 70 y 90 por ciento el riesgo de que las personas contagiadas desarrollen síntomas de la enfermedad.

En este contexto, Gómez valoró que “se ha demostrado la efectividad de las vacunas en todo el país, y en cuanto a lo que sucede en nuestro territorio, en la ciudad de Clorinda ya se pueden ver los resultados positivos sobre la exitosa campaña de vacunación: Desde los 45 años y también los adultos mayores fueron inmunizados y eso disminuyó notablemente el índice de mortalidad y enfermos graves por coronavirus. El porcentaje de pacientes que hoy requieren internación son más jóvenes y que aún no fueron vacunados”.

“Lo mismo ocurre en Formosa capital y en localidades donde se está inoculando. Pero, hay que recordar que las vacunas no tienen un efecto instantáneo, requieren de 21 a 30 días para formar los anticuerpos de defensa al virus y haga efecto”, continuó.

Señaló además, que los vacunados no deben cometer el error de pensar que son inmunes a la enfermedad, la misma atenúa los síntomas y permite que el cuadro no se agrave al punto de, por ejemplo, tener que necesitar internación hospitalaria en terapia intensiva. Algunas personas relajan sus cuidados por haber recibido la vacuna y ese es uno de los principales errores que contribuye al aumento de casos.

“Hay que seguir teniendo los cuidados contra la enfermedad, el distanciamiento social, el correcto uso del barbijo y el lavado frecuente de manos con aguay jabón o alcohol en gel”, subrayó el ministro.

La importancia de los CAS

Por otra parte, Aníbal Gómez explicó el objetivo de los Centros de Atención Sanitaria (CAS): “Es importante que las personas positivas de COVID, por más que sean asintomáticas, estén en un CAS y hasta que logremos vacunar a toda la población, éste es uno de los pilares para preservar la salud de los habitantes”.

En tanto apuntó que los pacientes deben ser controlados en un CAS, y que aquellas personas que no fueron derivadas a uno “es porque tienen alguna condición especial como tener menores a cargo o condición médica que lo impida”.

El 30% de los contactos

estrechos desarrollará COVID

Asimismo, explicó que el contagio intrafamiliar es alto, “según nuestras estadísticas, un 30% de los contactos estrechos (amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo) van a desarrollar la enfermedad por COVID. Es un porcentaje muy alto y si no acompañamos con medidas sanitarias no se va poder bajar la curva de contagios, si a eso le sumamos las nuevas variantes que son más contagiosas y letales, vamos a terminar en una situación de riesgo”.

Por lo que indicó a aquellas personas que “militaron por el no uso del barbijo, militaron contra las vacunas, militaron contra las medidas epidemiológicas; hoy son responsables de este nivel de contagio que estamos viviendo y ahora militan para las internaciones domiciliarias. Parecería que están a favor de la enfermedad y no del cuidado de la vida de todos los formoseños”.

Y recalcó que “en un CAS sabemos la edad de esa persona, los riesgos, comorbilidades, se les realiza controles médicos y de enfermería, análisis de laboratorios, radiografías y podemos brindar distintos tratamientos como por ejemplo el suero hiperinmune que tiene un alto costo pero acá es aplicado gratuitamente a los pacientes. Eso no se puede hacer en un domicilio particular”.

“De la noche a la mañana un paciente puede necesitar un respirador y no va estar disponible si no podemos bajar la curva de contagios, es hora de que tomemos conciencia y a aquellos que militan en contra de las medidas sanitarias tomen consciencia porque están haciendo un daño muy grande a las familias formoseñas”, concluyó Aníbal Gómez.

