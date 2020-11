Gómez: “El sistema de salud está preparado para atender a los que ingresen con Covid-19”

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el ministro de la Comunidad de Formosa, Aníbal Gómez se refirió a cómo se está desarrollando toda la logística para recibir a las personas que por orden de la Corte Suprema de la Nación empezarán a ingresar a la provincia a partir de hoy; destacó en este sentido que el sistema de salud se encuentra preparado para “dar un buen tratamiento” a aquellos que tengan coronavirus.

“El 60% ni siquiera tiene el domicilio en Formosa, es decir, que desde hace tiempo no viven acá, no estaban varados, pero bueno la Corte Suprema dijo que se les dé el ingreso a todos, se está haciendo un esfuerzo muy grande para que entren, cuidando el sistema sanitario que definió la provincia”, comenzó diciendo Gómez.

Seguidamente indicó que la principal prioridad que tienen “es dar un buen tratamiento a los que ingresen con el virus, porque sabemos que será así, estadísticamente lo venimos viendo. El equipo del Hospital Interdistrital Evita se está preparando para la atención, también tenemos preparado el hospital de campaña montado en el Estadio Cincuentenario por si se excede la cantidad en el primero”.

Destacó en este sentido que existe una capacidad de respuesta importante “contando también con el Hospital Central, Distrital 8, Hostal de Laguna Blanca y Las Lomitas que están preparados para atender a pacientes que estén graves. El Sistema de salud está preparado. La premisa es brindar una atención de calidad a aquellos que vengan de otros puntos del país con coronavirus”.

Al ser indagado por la inversión por parte del Gobierno provincial aseveró el funcionario que “el Gobierno desde sus distintas áreas está aportando algo, el Ministerio de Economía por ejemplo se está encargando de la compra de los elementos de bioseguridad, combustibles para las ambulancias, los camiones, traslados de las personas; se está viendo la logística de la comida -desayuno, almuerzo y cena-, etc”.

Al referirse a las escuelas dijo que la mayoría cuenta con aires acondicionados “lo que se está haciendo ahora es poner a punto, ver si alguno tiene falla o si falta en algún salón se agrega. Lo que sí, las instituciones educativas no estaban equipadas con ducha por eso se avanzó en eso”.

“Buscamos darle una mayor comodidad a la gente, que se respete la distancia entre una cama y otra, para que dentro de una misma habitación puedan mantener la distancia y no contagiarse; eso también depende de la responsabilidad de cada uno de los que vengan que se tienen que cuidar, aparte de sus cuidados también contarán con una infraestructura que los va a proteger”, confió Gómez aclarando que cada uno contará con su kit de cuidado personal con jabón, lavandina y alcohol en gel.

“El trabajo que estamos llevando adelante es intenso porque son miles las personas que van a ingresar”, cerró diciendo.

Compartir

Linkedin Print