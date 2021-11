Gómez: «Tenemos que llegar a diciembre superando el 90% de la población vacunada»

Compartir

La campaña de vacunación contra el COVID-19 en Formosa no se detiene y la estrategia trazada desde el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, apunta a que más del 90% de la población llegue inmunizada a fin de año.

El ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, subrayó que “nuestra provincia cuenta con altísimos porcentajes de vacunación tanto de primera como de segunda dosis”, marcando que “ya se empezó con la tercera dosis en diversos puntos de la provincia y se sigue avanzando, también los niños de cinco a once años, muy pronto comenzarán los de tres y cuatro que faltan”, anticipó.

Afirmó que, según la planificación trazada, el objetivo es llegar a diciembre superando el 93% o 94% de la población vacunada con primeras dosis, más del 70% con las segundas y todos los mayores de 40 años y los menores de esa edad que estén inmunocomprometidos con la tercera, “para poder tener unas fiestas de fin de año y vacaciones tranquilas en la provincia”.

“Tenemos una planificación hecha de aquí hasta el último día de diciembre para cumplimentar con esta tarea tan importante, porque para las fiestas recibimos visitas de todo el país, inclusive de Paraguay, Bolivia, otros países que vienen y no estamos exentos que ingresen con cepas nuevas de variantes más peligrosas”, planteó el funcionario.

En este sentido, hizo notar que “la única manera de asegurarnos, la más importante, es la vacunación para poder tener controlada la situación, al igual que usar el barbijo, el distanciamiento y la higiene de manos, que siempre son de mucha utilidad en este tipo de situación”.

Instó a “no esperar que nos pase lo que pasa en otros países”, como Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos, “que están con un pico enorme de pacientes hospitalizados en terapia intensiva, inclusive con fallecimientos”.

“No esperemos, el invierno que viene tenemos que estar más tranquilos”, enfatizó por último.

