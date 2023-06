Gramajo: «Estoy contento de renovar con Gimnasia»

El escolta de Gimnasia se mostró muy entusiasmado con respecto a su continuidad en Comodoro Rivadavia.

El jugador Iván Gramajo puso primera y confirmó su vínculo con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia para la próxima temporada en donde el Mens sana, además de disputar la Liga Nacional, también participará de la Liga Sudamericana.

En declaraciones, el deportista mostró su felicidad en extender su continuidad en el equipo y afirmó que Martín Villagrán fue clave en ello.

«Estoy contento de renovar con Gimnasia, agradecido con la dirigencia y sobre todo con Martín Villagrán por volver a confiar en mí. Mi continuidad, en gran parte, dependía del entrenador, trabajé muy bien con él, me sentí muy bien y puedo decir que es una gran persona. Él es una de las principales razones por las que decidí seguir», puntualizó Gramajo.

Tras la finalización de la temporada de la Liga Nacional, el Tucu permanece en receso, pero sobre todas las cosas, poniéndose a punto para lo que viene para la institución comodorense. «Me estoy preparando en mi localidad para enfrentar de la mejor manera la siguiente temporada. Cuando se vaya armando el equipo iremos planteando lo que haremos en cada competencia”, señaló.

Resaltando lo que significó su trato con el entrenador comodorense, Gramajo contó que tuvo una charla previa con él en la definición de su futuro. «Antes de que lo renueven a Martín ya habíamos hablado de esto, los dos coincidimos en seguir trabajando juntos. Cuando él decidió continuar, me puse contento y no dudé en renovar», indicó.

Por último, dejó un mensaje a los simpatizantes del Verde que lo hicieron sentir muy a gusto en la ciudad. «Al hincha de Gimnasia le digo que estuve muy cómodo en el equipo y estoy agradecido a mucha gente del club por recibirme de la mejor manera», concluyó.

LNB: triunfo histórico

de Riachuelo en China

Tras un gran partido que se disputó en la ciudad de Xiamen, el Eterno se impuso ante Estados Unidos por 89 a 84 en la tercera fecha del Torneo Cuatro Naciones de China.

El equipo riojano, en su tercera presentación en la competencia, obtuvo su primer e histórico triunfo en un torneo internacional. El goleador del juego fue Franco Pennacchiotti con 21 puntos.

Los dirigidos por Sebastián González comenzaron dominando el encuentro y ganaron el cuarto inicial por 19 a 16.

El segundo período fue más parejo, pero sobre el final del segmento, un doble de Mateo Corso le permitió al Eterno continuar con ventaja antes del descanso (43 a 42).

En el comienzo del segundo tiempo Estados Unidos logró sacar una pequeña diferencia ganando el tercer capítulo por 24 a 21. Sin embargo, en el cuarto final, Riachuelo, con un destacado juego colectivo, pasó al frente nuevamente, cerró mejor el duelo y se llevó la victoria.

El próximo partido será el viernes 30 de junio, en la ciudad de Jiangsu Binhai, nuevamente frente a Estados Unidos.