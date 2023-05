Gran debut de Nadia Podoroska en Roland Garros 2023

La rosarina Nadia Podoroska aportó este domingo la primera victoria del tenis argentino en la edición 2023 de Roland Garros, luego de vencer en sets corridos a la francesa Jessika Ponchet en un partido de la primera ronda del torneo.

El triunfo de la «Peque» se consumó con un marcador de 6-0 y 6-2 al cabo de una hora y dos minutos de juego sobre el polvo de ladrillo del court 14 del complejo parisino en Bois de Boulogne.

Podoroska, de 26 años, número 103 del ranking de la WTA, se valió de un alto registro de puntos ganados con su primer servicio (79%) y de los errores no forzados de su rival (27) para avanzar a la segunda ronda.

En esa instancia, la semifinalista de la edición 2020 se enfrentará con la ganadora del duelo entre la griega Maria Sakkari (8°) y la checa Karolina Muchova.

En el torneo de Roland Garros, segundo Gran Slam del año y primero en 18 temporadas sin su máximo campeón, el español Rafael Nadal (14 títulos), participarán otros diez tenistas argentinos.

En la jornada de este domingo también se presentará Facundo Díaz Acosta, debutante absoluto como «lucky loser», ante el australiano Jason Kubler.

Mañana será el turno de otros cinco compatriotas: Pedro Cachín frente al austríaco Dominic Thiem -finalista 2018 y 2019-, Tomás Martín Etcheverry con el británico Jack Draper, Thiago Tirante contra el neerlandés Botic Van De Zandschulp, Federico Coria ante el croata Borna Coric (15) y Diego Schwarztman con el español Bernabé Zapata Miralles.

El resto de los duelos con protagonistas argentinos se disputarán el martes: Francisco Cerúndolo (28°) vs. Jaume Munar (España); Sebastián Báez (44°) vs. Gael Monfils (Francia); Guido Pella vos Quentin Halys (Francia) y Genaro Olivieri vs. Giovanni Mpetshi Perricard (Francia).

El «Mundial sobre polvo de ladrillo» se juega en París desde este domingo hasta el 11 de junio y repartirá una cifra récord en premios de 43.900.000 euros entre sus cuadros masculino y femenino.

Nadal, quien se quedó con el trofeo en 14 ocasiones, la última en la edición del año pasado, será baja por una persistente lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que lo marginó del circuito en febrero durante el primer Grand Slam, el Abierto de Australia.

El español dejó su carrera en pausa y sin fecha de regreso, según anunció en una conferencia de prensa reciente, por lo que se estima que a los casi 37 años (los cumplirá el 3 de junio) se acerca el final de su extraordinario viaje.

Su ausencia le deja el camino despejado al serbio Novak Djokovic, campeón en las ediciones de 2016 y 2021, para cortarse solo en ese particular duelo que mantienen por el récord de títulos de Grand Slam, por ahora empatado con 22 para cada uno.

El balcánico (3°), que debutará mañana frente al estadounidense Aleksandar Kovacevic, tendrá de todos modos rivales de fuste en la pelea por la corona: el español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, y el ruso Daniil Medvedev (2°), principalmente.

En el cuadro de damas, sobresale la campeona vigente, la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo y gran favorita con la oposición de la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda en el ranking mundial de la WTA y ganadora en febrero del Abierto de Australia, aunque sin buenos antecedentes en Roland Garros.

