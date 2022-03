Gripe: brindan consejos ante la suba de casos

Compartir

El médico neumólogo, especialista en vías respiratorias, Carlos Colombo se refirió al aumento de casos gripales registrados recientemente.

“Estamos viendo cuadros respiratorios y gripales no habituales en esta época”, alertó.

Y continuó: “Por eso, siempre las campañas de vacunación empezaban en abril, mayo o junio y ahora, en marzo ya tenemos cuadros de vía aérea, fundamentalmente neumonías de origen viral”.

Explicó que según los estudios “la influenza es la de mayor circulación”, sosteniendo que a partir de esto es que “viene el pedido de completar los esquemas de vacunación, sobre todo en los grupos etarios más importantes, como ser los niños, embarazadas en cualquier mes de gestación, adultos mayores y personal esencial”.

“Lo que tenemos que lograr es cortar la cadena epidemiológica de la transmisión, porque se contagia por vía área y contacto”, advirtió.

Asimismo, aclaró: “Probablemente la vacuna no nos prevenga la gripe, pero sí de las complicaciones y la gravedad de la enfermedad”.

En esta misma línea, remarcó que las medidas básicas de cuidado personal evitan contraer la enfermedad. “El aislamiento, la limpieza constante, la aireación permanente, el distanciamiento social, el evitar lugares con aglomeración de personas, el uso correcto del barbijo y no excedernos con el uso de aerosoles que son alergénicos”, informó.

Todo esto “nos ayuda a prevenir en gran medida los cuadros respiratorios”.

Además, insistió en la no automedicación, aclarando que se refería específicamente de antibióticos.

Explicó que al hacerlo “puede cambiar la flora y transformar una patología viral en una sobreinfección bacteriana”.

Además, manifestó que “en nuestra zona tenemos que ser muy cautos con la medicina tradicional, es decir, los famosos remedios caseros», esbozando que “estoy convencido de que no sabemos usarlos”.

En otro orden, reconoció que debido a la pandemia “venimos de dos años en donde muchos controles de patologías crónicas y planes de vacunación se han discontinuado” y señaló que “este es el momento de parar la pelotita y comenzar a reiniciar estos controles”, cerró.

