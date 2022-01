Grupo mascotero realiza una rifa para seguir ayudando y pide la colaboración de la gente

Compartir

El grupo sin fines de lucro «Callejeritos» se encuentra realizando una rifa para recaudar dinero que será destinado a saldar la cuenta que tiene en una conocida veterinaria de la ciudad; por ende, pide la colaboración de los formoseños, quienes con el aporte de $200 tendrán la posibilidad de ganar interesantes premios y a la vez ayudar.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Camila, una de las integrantes del grupo comentó que desde hace tiempo se implementan las rifas ya que es una gran ayuda para recaudar dinero y a la vez agradeció a todas aquellas personas que sumaron su donación con los premios. «Ahora particularmente, estamos haciendo una rifa que sorteará el 11 de febrero por la quiniela provincial matutina, la misma tiene un valor de $200 y los diez primeros lugares tienen premios», comenzó explicando.

«Lo que buscamos es recaudar el dinero suficiente para poder saldar la cuenta que tenemos en Veterinaria La Cucha ya que debemos bastante y necesitamos pagar para poder seguir ocupando; si bien la gente colabora no es suficiente ya que permanentemente estamos haciendo atender animales que se encuentran totalmente desamparados», agregó.

«Todo lo que hacemos lo hacemos de corazón, no perseguimos ningún tipo de redito, solamente ayudar a los animales que son abandonados y maltratados, nos involucramos y ponemos nuestro granito de arena que no sé si será mucho o poco, pero no somos indiferentes», aseveró la misma.

Seguidamente, la joven explicó que «todos los premios para la rifa fueron donados por diferentes personas que comparten con nosotros el amor por los peluditos y también se involucran de una u otra manera, entre ellos también hay legisladores y con mandato cumplido que no dudaron en sumarse cuando les pedimos ayuda, así que quiero agradecerles por su compromiso y ayuda».

Los premios de la rifa son:

1: $5.000 en efectivo

2: 1 bolsa de alimento de 15 kilogramos para perro y otra para gato

3: una licuadora y una plancha

4: una bolsa de alimento de 24 kilogramos para perros

5: una remera con diseño de animales más un vale de $500 para Hook

6: vale para un mini tatuaje

7: bandeja de desayuno más dos ropas para mascotas

8: $4.000 en efectivo

9: un combo de hamburguesas de Folks

10: una cucha, comedero y chapita identificatoria para mascota

Finalmente, para adquirir un numerito los interesados se pueden comunicar a través de Facebook (Callejeritos fsa cap) o Instagram (@callejeritosfsacap).

