Grupos de menores mantienen en vilo a vecinos: el jueves atacaron una casa con bombas molotov

Alejandra, una vecina del barrio Lisbel Rivira se comunicó con el Grupo de Medios TVO para hacer pública la situación de inseguridad que padecen en la zona debido a grupos de menores de edad que los mantienen en vilo. Dijo que todas las noches sucede algún hecho y que «la inseguridad es contantes. Vivimos al límite». Indicó además que es necesaria una Comisaría en el lugar porque «la Cuarta, a la cual pertenecemos, no da abasto, está saturada ya que abarca a muchos otros barrios más».

Primero la mujer relató: «ayer (jueves) después de los dos allanamientos policiales que se desarrollaron -uno en el barrio Urbanización España y el otro acá- donde se secuestró gran cantidad de armas de fabricación casera, armas blancas, etc, se armó una rebelión en el barrio cuando una de las banda le prendió fuego la casa de mi vecina; ella tiene hijos adolescentes, no sé si tienen diferencias o qué pasa, pero de la nada estos inadaptados atacaron la vivienda con bombas molotov».

«Los bomberos no llegaban nunca y los vecinos eran quienes intentaban apagar el fuego», sostuvo y agregó que tras este hecho «comenzaron a tirar botellas de vidrios y escombros contra el inmueble. No es la primera vez que lo hacen, estos chicos se ensañaron con la dueña».

Consultada si la familia estaba en la vivienda al momento del hecho respondió que sí y que «ellos estaban adentro de la casa, por suerte no les pasó nada. Gracias a Dios no resultaron heridos».

Al hablar de los procedimientos que realizaron efectivos policiales el jueves a la mañana dijo: «el allanamiento que hicieron acá en mi barrio fue por denuncias de amenazas de que iban a prender fuego una casa. En el marco de la requisa retuvieron a dos menores que a la noche ya estaban en la calle y también formaron parte de este nuevo ataque».

«Esto pasa porque los menores hacen macana, son detenidos y luego salen como si nada», lamentó.

Seguidamente Alejandra recordó que el sábado pasado cerca de las 17 horas «estaban a pleno machetazos y botellazos, todos bajo los efectos del alcohol y las drogas. Eran chicos de entre 12 y 14 años. En ese horario había niños jugando en las veredas, era una batalla campal, no sabíamos para dónde correr, eran todos contra todos».

La vecina preocupada por todo lo expuesto lanzó que lo único que quieren es mayor seguridad. «Por favor pedimos seguridad. No quiero hablar mal de la Policía o del Jefe de la Cuarta, pero ellos miran desde la esquina (no sé si temen porque saben que estos chicos están armados hasta los dientes o qué pasa, pero no toman cartas en el asunto). Se quedan mirando y después de un tiempo recién proceden».

«Hace cuatro años atrás se perdió la vida de un joven acá porque los uniformados no intervinieron a tiempo, ojalá que no vuelva a suceder algo así. Queremos tranquilidad y que los vecinos podamos vivir en paz, caminar por las calles con total seguridad de que nada va a pasar», añadió la misma.

Finalmente expuso que «agradecemos que a veces patrullan pero no es suficiente, entiendo que quizás tienen miedo porque saben qué clase de personas son estos chicos, pero no nos podemos quedar callados como si nada pasara. Si quienes nos deben cuidar tienen miedo qué nos queda a nosotros».

«Pedimos seguridad, necesitamos una Comisaria que esté cerca nuestro y así pueda estar presente, sé que no es el único barrio con inconvenientes de esta índole, pero no sabemos qué más hacer, la Cuarta tiene muchos barrios a su cargo y no da abasto», cerró.