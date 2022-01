Guzmán, sobre acuerdo FMI: «Es importante un apoyo amplio para lograr las mejores condiciones»

Compartir

El ministro de Economía, Martín Guzmán, subrayó la necesidad de «seguir construyendo entendimientos con la comunidad internacional» para poder avanzar en el acuerdo con el FMI y destacó la importancia de la reunión que mantendrá el miércoles con gobernadores para ponerlos al tanto de la posición argentina en las negociaciones que lleva adelante con el organismo multilateral.

«Es muy importante seguir construyendo entendimientos con la comunicad internacional. Pensemos que estamos negociando con el resto de todos los países del mundo. Es muy importante que la Argentina tenga una posición fuerte, una posición con apoyo amplio de la sociedad, de los distintos frentes políticos también, para poder lograr las mejores condiciones para nuestro país», señaló Guzmán en entrevista exclusiva con Télam.

Sobre la reunión con los mandatarios provinciales que se llevará a cabo el miércoles a las 17 en Casa de Gobierno, y en la que también estarán presentes empresarios y sindicalistas, el ministro dijo: «Vamos a estar involucrando a todos los gobernadores y gobernadoras del país, es muy importante sus presencias porque esta situación afecta a todas las provincias y va a haber una oportunidad para que los gobernadores también den su punto de vista que comenten sobre lo que escuchan, que hagan preguntas».

Como parte de la serie de entrevistas de Télam con ministros del Gabinete Nacional, Guzmán diálogo con esta agencia el jueves 30 de diciembre, en el último día hábil de 2021, en su oficina del quinto piso del Palacio de Hacienda, donde cuatro pantallas con información económica son unos de los puntos neurálgicos del despacho.

La entrevista giró sobre dos ejes: realizar un balance del año que termina y trazar las perspectivas para 2022.

«Desde el gobierno nacional vamos a seguir trabajando en poder lograr que 2022 sea otro año de progreso para la Argentina, con más empleo, con más trabajo, con más producción, con una Argentina que va haciéndose más fuerte, en la que vamos construyendo condiciones para que la inflación vaya en una senda de reducción y básicamente un ambiente de mayor oportunidades, atacando los problemas más acuciantes de pobreza, de pobreza en la niñez», dijo Guzmán de cara al nuevo año.

En lo que respecta a la reunión con los gobernadores, anunciada por el presidente Alberto Fernández la semana pasada durante la firma del Consenso Fiscal, fuentes del Ministerio de Economía dijeron a Télam que el encuentro contará también con la presencia de empresarios y sindicalistas.

«Va a ser una instancia novedosa muy importante. Vamos a dar detalles de lo que es una negociación política compleja, como es cualquier negociación geopolítica en la cual se involucran todos los Estados-Nación del mundo, detalles de lo que está ocurriendo en estas negociaciones, en ese proceso de comprensión de la comunidad internacional del funcionamiento de la economía argentina, qué implica ese proceso de comprensión y las faltas de comprensiones en cuanto a las posibilidades de llegar a un acuerdo y en qué tiempos», dijo el ministro.

Télam: El 14 de noviembre pasado el presidente Alberto Fernández anunció la presentación de un Plan Plurianual en los primeros días de diciembre. ¿El plan está en marcha?

Martín Guzmán: El Plan Plurianual es el acuerdo que se busca alcanzar con el Fondo Monetario Internacional. Ese acuerdo contiene un conjunto de lineamientos de políticas que son plurianuales, que exceden a un año. Y la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública establece, y esto es algo nuevo en Argentina, que fue una iniciativa de nuestro gobierno, que a futuro cualquier programa con el FMI deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación, como debe ser. Un programa con el Fondo no debe ser un programa de un gobierno, debe ser un programa de todo el país y por lo tanto los representantes del pueblo y de las provincias deben tener participación política, es decir poder decidir por sí o por no. Lo que ocurrió es que aún no hubo acuerdo con el FMI. Cuando lleguemos a ese momento en el que podamos firmar un acuerdo entre ambas partes, en ese momento se enviará al Congreso el programa plurianual que será básicamente ese acuerdo-

T: ¿Para el gobierno tiene fecha ese acuerdo? ¿No le preocupa llegar a marzo sin el acuerdo cerrado?

MG: Lo más importante es que el acuerdo sea bueno para la Argentina. Un acuerdo que signifique un paso adelante en un camino que va a llevar tiempo. ¿Qué quiere decir que un acuerdo sea bueno? ¿Que se resuelven todos los problemas de deuda? ¿Se resuelve el problema de los perfiles de vencimientos de deuda con el FMI? La verdad es que no, porque es tan grande la deuda que tomó el gobierno anterior que va a llevar tiempo resolver estos problemas. La prioridad es que el acuerdo sea un paso adelante y no un paso atrás.

T: Luego de que se conociera el informe ex post del FMI una de las primeras cosas que dijo fue que faltaba algo más autocrítica de parte del organismo…

MG: Ha habido una autocrítica muy importante y esto se ve en todo el mundo. Lo que el informe dijo en primer lugar fue que debía haberse reestructurado la deuda publica en moneda extranjera que era insostenible, que luego lo hizo nuestro gobierno. Pensemos en la Argentina como lo que somos: un Estado Nación. En 2018/2019 no se hizo nada para abordar ese problema y una buena parte del préstamo del FMI se fue en pagar deuda insostenible a acreedores privados extranjeros en lugar de poder contar con recursos para que la Argentina se pudiese recuperar, lo cual nos puso en una situación más grave para el futuro. También dijeron que no se adoptaron medidas para regular la salida de capitales. ¿Y qué pasó? Buena parte del préstamo se usó para financiar la salida de los dólares de la Argentina. Esos dólares que vinieron no están hoy en la Argentina, se fueron, no los tenemos para desarrollar las capacidades productivas. El FMI reconoció que tendría que haber habido regulaciones en la cuenta de capital para que no se vayan esos dólares. Y en tercer lugar dijo que no se entendió la inflación, se creyó que era un problema puramente monetario y fracasó todo el programa para atacarla, la inflación terminó subiendo. Es un fenómeno multicausal, hay que atacar sus múltiples causas, que es lo que venimos haciendo nosotros. Es decir que el FMI reconoció que tres de los pilares más importantes de lo que fue el programa anterior fallaron. En la negociación con el FMI lo que le planteamos es ´déjennos hacer lo que nosotros venimos haciendo, que está funcionando´.

T: ¿El mensaje que el gobierno está transmitiendo al Fondo es entendido por las autoridades del organismo?

MG: Hay una parte muy interesante del comunicado del Directorio del FMI en relación a la discusión que se dio en ese mismo directorio en relación a la discusión que se dio en la evaluación del programa anterior, que muestra que no todos los países del mundo llegan a comprender lo que pasó con el programa anterior. La gran mayoría sí. Hay un párrafo que dice que los directores apoyan esta evaluación, pero hay algunos que dicen que todavía tienen sus dudas. Entonces es muy importante seguir construyendo entendimientos con la comunicad internacional. Pensemos que estamos negociando con el resto de todos los países del mundo. Es muy importante que la Argentina tenga una posición fuerte, una posición con apoyo amplio de la sociedad, de los distintos frentes políticos también, para poder lograr las mejores condiciones para nuestro país.

