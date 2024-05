Álvarez venció a Munguía, se encumbró como el campeón mundial supermediano y ganó credibilidad

El mexicano de 33 años se impuso por puntos ante su compatriota de 27 y conservó su condición de campeón indiscutido supermediano.

No hubo lugar para la sorpresa, pero cumplieron con las expectativas. En un combate electrizante, típico de dos boxeadores mexicanos, Saúl “Canelo” Álvarez (33 años) superó por puntos, en fallo unánime, a Jaime Munguía (27) y conservó su condición de campeón mundial indiscutido supermediano CMB, AMB, FIB y OMB, en el emblemático T-Mobile Arena de Las Vegas. Las tres tarjetas a favor del boxeador nacido en Guadalajara fueron 117-110, 116-111 y 115- 112, esta última coincidiendo con la apreciación de LA NACION.

Fue una pelea con mucha estrategia, en la que los desbordes y las combinaciones de Canelo fueron vitales para el desarrollo y su desenlace. Fiel a su costumbre, hizo pesar su explosión ofensiva para anular la lucida técnica de Munguía y marcar una clara diferencia en los golpes de poder. Esto dejó en evidencia la falta de roce del retador y lo complejo que le resultó sobrellevar el ritmo impuesto por Canelo, quien le sacó máximo rédito a su potencia, como en las viejas épocas, para lograr un triunfo claro por puntos y revitalizar su presente.

La necesidad de ambos por demostrar por qué el duelo ameritaba hacerse, los llevó a prodigarse en el ring sin tanto estudio y estrategia. Poco importó el momento y la edad de uno y otro. Canelo, amparado en su potencia, buscó cortar constantemente el ring y filtrar certeras combinaciones; Munguía, más inexperto pero impecable físicamente, apostó a la velocidad de sus piernas para atacar y filtrar la justeza de su pegada en momentos clave. Así armaron un peleón de tramite cambiante y emocionante.

En los primeros rounds, el tijuanense Munguía se mostró más incisivo y efectivo que Canelo. Manejando la distancia con el jab de izquierda y la derecha en punta lanzada con sorpresa, logró vulnerar la rocosa guardia del campeón indiscutido y efectivizar su estrategia ofensiva con mucha comodidad. Sin embargo, en el cuarto round, Canelo reaccionó con un tremendo uppercut que mandó a la lona a su rival y cortó con su ímpetu ofensivo. De ahí en adelante, Álvarez ganó comodidad y comenzó a trabajar con mayor volumen de golpes para estirar las diferencias en las tarjetas.

En la segunda mitad de la pelea, Canelo se mostró más veloz, resolutivo y preciso que Munguía, que con lo que pudo buscó atacar al campeón y meter buenas manos. Aunque no solo se vio imposibilitado de hacerle daño, sino que, además, recibió impactos muy fuertes en los contragolpes que terminaron sentenciando el resultado en las tarjetas. A la hora del fallo, los tres jurados fueron compatibles con el desarrollo y no dieron resquicio a las polémicas. Con este éxito, Canelo Álvarez llegó a 61 victorias, 39 antes del límite, con dos empates y dos derrotas; en tanto Munguía se quedó sin invicto luego de 43 triunfos, 34 por KO.

“Estoy encantado de haberle dado la oportunidad a Jaime, es un gran campeón. Me pone orgulloso este tipo de peleas”, analizó Canelo, quien se definió como “el mejor boxeador del mundo” y no dudó en manifestar su deseo enfrentar próximamente al estadounidense David Benavidez, campeón interino supermediano CMB. “Si el dinero es el correcto, puedo pelear ahora mismo con él. He peleado con todos los que dicen que no quiero enfrentar. Estoy en una posición que puedo hacer lo que yo quiera, soy mexicano”, completó.

Es verdad que Saúl Álvarez aún sigue bajo observación y que su credibilidad deberá ser refrendada en un futuro cercano con el norteamericano de sangre mexicana Benavidez. Sin embargo, este triunfo ante Munguía en Las Vegas supone algo más que su reafirmación como campeón supermediano indiscutido. En un momento en el que se discute la credibilidad de sus números y ciertas ventajas sobre sus adversarios, el rendimiento mostrado este sábado le extiende el crédito como la cara del negocio y lo revaloriza en la consideración de los mexicanos, que aún se resisten a ponerlo en el sitial de los más grandes de su rica historia boxística. Y razones no les falta