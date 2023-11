«Hace más de 15 años no caían 215 mm en tan poco tiempo, pero las bombas funcionaron»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el ex concejal capitalino de la UCR Fabián Olivera habló sobre el temporal que anegó la ciudad el día lunes comentando que estuvo visitando y acompañando a los vecinos durante y después de las lluvias. Asimismo, expuso que se acercó hasta las estaciones de bombeo donde notó que estaban trabajando y negó rotundamente que “no hayan funcionado”.

“Ante el reclamo de muchos vecinos acusando que las bombas no funcionaban por eso algunos barrios estaban inundados salí a recorrer las estaciones a las cuales pude llegar como la de la avenida 9 de Julio, La Floresta, 25 de mayo, Lelong y San Martín, Santa Rosa, y la verdad es que funcionaban muy bien. El problema es que hace más de 15 años que no caían 215 mm en cuestión de horas, colapsaron los desagües, pero las bombas si funcionaron”, sostuvo el ex legislador capitalino, asegurando además que el problema de la inundación en la ciudad no eran las bombas y cuestionó a quienes “opinan sin saber”.

“La ciudad se inundó no por el tema de las bombas, sino porque llueve mucho en poco tiempo y los desagües colapsan, después de que para la lluvia en algunos barrios corre el agua y en otros tenemos el problema de que están construidos en cotas muy bajas”, continuó diciendo.

“Fácil es decir que la ciudad se inunda porque las bombas no funcionan, y eso es meramente ignorancia, es hablar sin saber”, cerró diciendo Olivera.