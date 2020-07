Hallan asesinada a una adolescente de 14 años que estaba desaparecida en Reconquista

Compartir

Una adolescente de 14 años que había sido denunciada como desaparecida el pasado domingo en la ciudad santafesina de Reconquista fue hallada asesinada en un descampado del barrio Carmen Luisa, desnuda y con signos de violencia, y como sospechosos del crimen fueron detenidos tres menores de edad, informaron fuentes policiales y judiciales.

La víctima fue identificada como Rocío Vera (14), cuyo cadáver fue hallado en el atardecer de el lunes por su hermano, quien participaba de la búsqueda junto a otros familiares y allegados.

El primero de los menores detenidos, a quien la jueza de Menores a cargo de la causa, Griselda Delbón, le tomará declaración, ocupaba la casa lindante con el terreno donde fue hallado el cuerpo, es del círculo cercano a la chica y tendría antecedentes de adicción a las drogas.

Los otros dos jóvenes presos, de 16 y 17 años, también son del barrio y quedaron detenidos poco después, también a disposición judicial.

Las fuentes dijeron que en cercanías al lugar del hallazgo se encuentran las ruinas de lo que fue la despensa “Santa Rita”, un sitio señalado por vecinos del barrio como lugar de encuentro de personajes vinculados al narcomenudeo.

El cuerpo de la adolescente fue encontrado en un descampado ubicado en adyacencias a la concurrida calle Interbarrial, en el sur de esa ciudad situada 320 kilómetros al norte de la capital de la provincia.

El fiscal Alejandro Rodríguez, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien intervino en primera instancia en la pesquisa, confirmó a la prensa el hallazgo del cuerpo sin vida de la adolescente: “La localiza un hermano y da aviso al personal policial que justo pasaba por el lugar”.

“Se hizo presente el Grupo Técnico Criminalístico, la médica policial, la Policía de Investigaciones, la Fiscalía y personal de la comisaría segunda, y fuimos hasta el lugar donde está el cuerpo, más o menos a 50 metros, en un baldío”, detalló el fiscal.

Rodríguez confirmó de inmediato que “el cuerpo tiene signos de haber padecido la acción de un tercero”.

“Evidentemente estamos en presencia de un hecho doloso y que estamos investigando”, manifestó, aunque dijo que se aguardan los resultados de la autopsia para tener mayores precisiones sobre las circunstancias de la muerte y si la joven fue o no victima de un abuso sexual.

Rodríguez agregó que la adolescente era buscada desde hacía dos días, luego de que su madre denunciara su desaparición, ocurrida el pasado domingo.

“Me he reunido con los familiares, se hizo presente la jueza de Menores Delbón, porque teníamos algunas pistas de la participación de personas mayores y menores”, dijo el fiscal tras el primer arresto y al informar sobre la presunción de más implicados en el caso.

El investigador judicial estimó que, en base a los primeros datos de los forenses, la muerte de la joven pudo haber ocurrido el domingo por la noche.

La madre de Rocío, identificada como Nilda Valenzuela, denunció la desaparición ante la policía, que el domingo emitió un pedido de averiguación de paradero por “fuga de hogar”.

En su presentación, la mujer sostuvo que ese día el novio de ella la llevó a la casa de su padre, que vive en la calle 10, para pasar el día con él.

Pero la mujer contó que la llamó el padre de su hija para decirle que Rocío se había ido con un hombre llamado Ezequiel Godoy, de unos 30 años, a una casa del barrio Carmen Luisa, a la que llaman “Santa Rita”, donde se juntaba siempre con conocidos.

Cuando la fue a buscar, un joven le dijo que Rocío ya no estaba y que no sabía adonde se encontraba, motivo por el cual luego se radicó la denuncia por su desaparición.

Poco después de conocerse la noticia del asesinato hubo una marcha de familiares, amigos y referentes de organizaciones sociales y defensoras de los derechos de las mujeres para pedir Justicia por Rocío.

La movilización se inició frente a la sede de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación y se detuvo un momento ante la Jefatura de la Unidad Regional IX de policía, en pleno centro de Reconquista.