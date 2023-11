Hallazgo de cuerpos maniatados y flotando en el Pilcomayo: podrían ser ciudadanos de Ñemby

El domingo último, en horas del mediodía, personal de Prefectura Pilcomayo halló el cuerpo sin vida de dos hombres que se encontraban atados de pies y manos y con bolsas de piedra. El primer hallazgo ocurrió a la altura del km 360 MD/R.Py. y a los pocos kilómetros dieron con el segundo; ambos se encontraban flotando. Si bien hasta el momento no fueron identificados, una de las hipótesis que se maneja es que serían ciudadanos de la localidad paraguaya de Ñemby quienes son buscados por la Policía de su país desde el viernes pasado.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Juez Subrogante de Instrucción y Correccional 2 – Clorinda, Dr. Julio Mauriño brindó mayores detalles del hecho. “El día domingo al mediodía me llama Prefectura porque tomó conocimiento de que había un cuerpo flotando en la ribera del río Pilcomayo, poco después encontramos otro cuerpo, distante a 5 kilómetros del primero. La sorpresa fue grande al levantarlos porque nos dimos cuenta que estaban maniatados y que además tenían bolsas con piedras atadas a los pies”, comentó.

Al ser consultado por su identidad, el Magistrado indicó que “no tengo mucho más para decir porque no se los pudo identificar ya que no tenían documentaciones y tampoco nadie reclamó nada”.

“La investigación la está llevando a cabo la Prefectura de Pilcomayo; en lo que respecta a las autopsias fueron realizadas ni bien se sacaron los cadáveres del agua, se tomaron muchas fotografías de todo lo que se hizo, pero como no tenían identificación y no hay nadie que en este momento esté buscando una persona desaparecida no pudimos determinar identidad. Físicamente los cadáveres estaban irreconocibles”, continuó.

Seguidamente, se le preguntó si es que podría tratarse de ciudadanos de Paraguay a lo que respondió que “no se descarta nada” y que “los dos estaban atados con la misma piola, no estaban atados juntos, pero es evidente que usaron la misa soga para ambos, así que el hecho es el mismo”.

“Es muy difícil la investigación porque con lo único que nos encontramos es con dos personas es ese estado, claramente se trata de dos homicidios, pero no tenemos para dónde ir, todavía no ha surgido una punta de investigación”, finalizó diciendo Mauriño.

Información de

último momento

Un dato importante que surgió en las últimas horas es que los investigadores pudieron establecer con la Policía Nacional del Paraguay, que habría una causa por averiguación de paradero en una comisaría de Ñemby sobre dos personas de 30 y 32 años que estaban siendo buscados desde el 10 de noviembre del corriente por la policía Nacional, cuyas características físicas y morfológicas, coincidirían con el de los cuerpos hallados en el río, tras lo cual el juzgado de Instrucción de Clorinda a cargo del Dr. Mauriño trabaja directamente con autoridades del juzgado del Paraguay a fin de establecer fehacientemente la identidad de los mismos que en horas de la tarde de este martes pudieron dar con los familiares de dichas personas oriundas de Capiatá, República del Paraguay, quienes llegaron hasta la morgue y reconocieron los cuerpos, tratándose precisamente de los dos hombres buscados desde días atrás en el vecino país.

Por comentarios de los familiares, se desconoce aun lo que habría ocurrido con ellos y afirmaron que nunca habían pasado para este lado de la argentina.