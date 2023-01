Hambre de agua: Neme salió al cruce de los dicho del Gobernador Insfrán

En el marco de la inauguración del camping 17 de octubre, el que se llevó adelante el día de ayer el Gobernador de la provincia indicó que desde la oposición se le solicitó que haga llover “nos están pidiendo milagros, ahora me piden que haga llover y yo no puedo hacer llover”, de esa manera, refutó la estrategia aplicada por la oposición utilizando la situación de escasez hídrica en la zona centro-oeste de la provincia.

Insfrán explicó también que la actual situación obedece al fenómeno natural “La Niña”, que está azotando a gran parte de la Argentina y otros países de Sudamérica.

Quien salió al cruce de los dichos del Primer Mandatario provincial fue la diputada provincial Gabriela Neme, la que tildó a Insfrán de “ridículo y que tampoco se le ha pedido que haga llover”.

Obras

Neme, comenzó diciendo «le pedimos que haga las obras hídricas imprescindibles para que el pueblo no padezca la necesidad de un derecho humano tan básico y elemental como es el acceso al agua potable».

Asimismo, la legisladora utilizando sus redes sociales indicó «28 años han pasado y no ha hecho nada».

Y continuó «que le voy a hablar a usted de derecho, ni humano, si no lo va a entender, sigan viendo y siguiendo nuestro recorrido por el interior y por capital porque les vamos a mostrar lo que tienen que hacer y no saben hacerlo».

«Y continúen riéndose no mas entre ustedes, van a rendir cuentas porque una vez más les digo que Formosa tiene hambre de agua y es su responsabilidad», cerró.