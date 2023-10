Handball: el Argentino de Selecciones Adulto rumbo a instancias decisivas

Finalizada la tercera jornada de competencia en General Alvear, quedaron conformados los cruces de cuartos de final del torneo femenino, mientras que en el masculino tres Selecciones aseguraron su lugar en semifinales. A partir de mañana se podrán seguir los partidos decisivos en vivo por el canal de You Tube de la CAH.

En el cierre de la fase de grupos del certamen femenino, San Rafael y Entre Ríos ganaron y se quedaron con los últimos pasajes a cuartos de final: Córdoba-AsAmBal, FeMeBal-Neuquén, Chubut-Entre Ríos y Mendoza-San Rafael se enfrentarán por un lugar en semifinales. En la rama masculina, Córdoba, Mendoza y Chaco clasificaron a semifinales a falta de una fecha del final de la etapa clasificatoria.

Los Polideportivos Municipales «Deportistas Alvearenses» y el de Villa Atuel son sedes de un Argentino de Selecciones Adulto “Dirigente Guillermo Bauer” que en la ciudad mendocina se celebra en su 23º edición masculina y 16º femenina. El torneo que se presenta como uno de los más importantes del calendario anual de la Confederación Argentina de Handball convoca a veintidós equipos en representación de trece afiliadas a la CAH.

Con FeMeBal, AsAmBal, Córdoba, Neuquén, Mendoza y Chubut ya clasificados a cuartos de final, el cierre de la primera fase ponía en juego los dos últimos lugares para la etapa final del torneo. En el Grupo C, San Rafael venció a Formosa 51:19 y se metió entre los ocho mejores del campeonato como el mejor tercero, en tanto que en el B Entre Ríos derrotó a Pehuajó 37:16 y clasificó como segundo tercero.

En los duelos por el primer y segundo puesto de cada zona, en el A FeMeBal venció a AsAmBal 30:17, en el B Córdoba derrotó a Neuquén 37:22 y en el C Mendoza hizo lo propio ante Chubut 21:19. Además, en el Grupo A La Rioja venció a Chaco 26:22, cerró en el tercer lugar de la zona, pero no le alcanzó para llegar a cuartos.

En el torneo masculino, Córdoba y Mendoza llegaron a su tercera victoria, lideran sus zonas con puntaje ideal y se metieron entre los ocho mejores del certamen. Chaco, pese a sumar su primera derrota del torneo hoy, también avanzó a esa instancia. Córdoba le sacó el invicto al último campeón FeMeBal, le ganó 34:30 y es líder del Grupo A con 9 puntos.

Pehaujó venció a San Rafael 37:28 y es escolta con 7 unidades, al igual que el propio San Rafael que en el último turno del día le ganó a Formosa 36:23, si bien ya quedó sin chances de llegar a semifinales ya que en la última fecha quedará libre. Con las derrotas, FeMeBal fue relegado el cuarto puesto con 6 puntos y Formosa cierra la tabla ya sin chances de clasificación con 3. Pehaujó y FeMeBal buscarán mañana quedarse con el último pasaje a semifinales.

En el Grupo B, Mendoza es líder con 9 unidades tras superar a Chubut 28:21 y está en semifinales. Al igual que Chaco, que pese a caer en su partido del día frente a AsAmBal 25:30, se mantiene escolta con 7 puntos y pase lo que pase en la última fecha de la fase de grupos nadie podrá sacarle ese segundo lugar. AsAmBal quedó con 6 unidades, en tanto que San Luis -hoy venció a AsAmBal 20:13- y Chubut cierran la tabla con 5 puntos cada uno.