Handball: los Gladiadores ganaron a Uruguay y aseguraron su lugar en la lucha por las medallas

La Selección derrotó con contundencia al conjunto charrúa 37:16 en su segunda presentación del Grupo B y a falta de una fecha para el cierre de la fase clasificatoria consiguió la clasificación a semifinales.

Argentina le dio continuidad a su participación en Santiago 2023 con un excelente triunfo ante Uruguay por la segunda fecha del torneo que tiene al Polideportivo de Viña del Mar como sede. La Selección al mando de Guillermo Milano, que ayer había vencido a Estados Unidos en el debut con algunas dificultades en el primer tiempo, esta vez fue sólido en todas sus fases de juego para imponerse con autoridad.

Con este resultado, Los Gladiadores lideran el Grupo B con puntaje ideal y aseguraron presencia en el doble partido que definirá las medallas. En la ciudad costera chilena, la Selección busca quedarse con el único boleto para los Juegos Olímpicos.

Por segundo encuentro consecutivo Federico Pizarro, autor de 9 goles, fue el máximo anotador de Argentina y de un partido que se mostró favorable para el equipo nacional desde el arranque haciéndose fuerte en defensa y teniendo un altísimo porcentaje de efectividad en sus lanzamientos.

El trabajo de Juan Bar, que concretó 9 atajadas y estuvo en un 60%, y de Nicolás Bonanno en defensa fueron otros de los puntos altos que tuvo el equipo que sacó una buena diferencia en el primer tiempo, 19:7, y la aumentó en el complemento. En el otro partido del Grupo B, Estados Unidos derrotó a Cuba 30:28 y mañana definirá el segundo puesto ante Uruguay, en tanto que en el Grupo A se enfrentaban Brasil-República Dominicana y Chile-México.

Después de lo que fue el irregular comienzo de partido ante Estados Unidos, Los Gladiadores necesitaban confirmar ante Uruguay que aquello había sido una anécdota. Y así lo hizo, concretando un arranque perfecto con un parcial 5:0 que logró allanar el camino y resolver el partido incluso antes de lo esperado. Santiago Baronetto circuló, apareció en posición de pivot y consiguió el primer grito argentino, Bar sumó sus primeras dos atajadas, Gastón Mouriño y Pablo Simonet ampliaron de contra y Federico Fernández coronó una gran jugada en el posicional para estirar uno más.

Ni dos exclusiones prácticamente en simultáneo -las únicas del partiodo- cortó la buena sensación en el inicio porque entre Baronetto y Mouriño sacaron falta en ataque y en inferioridad el propio pivot sumó su segundo tanto. Ocho minutos tardó Uruguay para sumar su primer gol y en respuesta llegó otro parcial 4:0 para llegar al 10:2 en 15 minutos. Todo perfecto para Los Gladiadores que seguían contando con respuestas desde el arco, defendían muy bien y no fallaban en los lanzamientos. Con ese panorama, y con Federico Pizarro bien activo en el goleo -5 tantos en esos treinta minutos iniciales-, Argentina se fue al descanso 19:7.

En el complemento no hubo grandes cambios y de no ser por una clara intención de ambos equipos en cuidar fuerzas pensando en los siguientes partidos, en el caso de Uruguay su partido decisivo ante Estados Unidos y Los Gladiadores ya pensando en semifinales, el tablero incluso podría haber sido más amplio. Lo cierto es que el equipo de MIlano tuvo un gran comienzo de segundo tiempo y siguió manteniendo ese número alto de efectividad -cerró en un 76%- para ampliar la distancia.

Mouriño cerró con gol el primer posicional, Baronetto sumó de contra dos más, Canepa e Ignacio Pizarro aportaron los suyos y Federico Pizarro engrosó sus números que lo mantienen como el máximo goleador histórico de la Selección para un 26:8 parcial en 10 minutos que cerró la historia. Para el final, que sería 37:16, minutos para Diego Simonet y Nicolás Bonanno en ataque cerrando un completo partido para él y ensayos de distintas situaciones de juego en el posicional -principalmente el ataque con 7 jugadores- para llegar con la mayor cantidad de opciones a los partidos decisivos.

Declaraciones post partido

Pablo Simonet: «Muy contentos con el arranque del partido, con la actitud y concentración que necesitaba este encuentro ya que Uruguay es un rival que si lo dejas entrar en juego te puede terminar complicando. Sabíamos que teníamos que arrancar muy fuertes y bueno además lo tuvimos a Juan Bar en el arco que tuvo también un excelente arranque. El poder sacar diferencia en el marcador rápido nos vino bien porque queríamos practicar el jugar con siete y algunas jugadas nuevas por eso en un momento dejamos de correr tanto al contraataque y jugar más el posicional, así que nos vamos muy contentos con el gran partido que hicimos. Si bien ya conseguimos el pase a las semifinales y como primeros de grupo mañana igualmente tenemos que salir a ganar y seguir mejorando como equipo, ya que tenemos poco tiempo durante el año para estar juntos esto nos viene bien para seguir trabajando y conociéndonos entre todos los chicos»

Nicolás Bonanno: «En la previa pensábamos que iba a ser otro partido porque en los primeros minutos frente a Uruguay nos solía costar mucho su defensa, pero por suerte tuvimos una buena efectividad en el ataque y sacamos una buena diferencia rápidamente. Después la mantuvimos a lo largo de todo el encuentro así que muy contentos. Ahora a descansar y prepararnos para mañana, que por más que ya estemos clasificados y Cuba no tenga chances de meterse en semifinales será un partido muy intenso y físico que nos ayudará a llegar de la mejor manera a nuestro cruce de semifinales»

Formación inicial: Juan Bar, Santiago Baronetto, Federico Pizarro, Pablo Simonet, Pedro Martínez, Federico Fernandez y Gastón Mouriño

Argentina (37:16 vs. Uruguay): Federico Pizarro (9), Santiago Baronetto (6), Mariano Canepa (4), Ignacio Pizarro (3), Federico Fernández (3), Gastón Mouriño (3), Pablo Simonet (2), Nicolás Bono (2), Nicolás Bonanno (2), Pedro Martínez (1), Diego Simonet (1), Pablo Vainstein (1), Juan Bar y Leonel Maciel.