«Hay que juntar a UPCN y Bolívar, a FEVA y ACLAV y a los clubes formadores»

El entrenador de la Selección Argentina masculina dialogó con Sport Music M90 de Rosario y volvió a profundizar su preocupación sobre las bases del vóleibol argentino. Marcelo Méndez pidió el acercamiento entre FeVA y ACLAV y destacó la importancia de mantener las plazas de UPCN, Bolívar, Ciudad y River en la Liga. Además, señaló que hay que recuperar a los clubes formadores y llevar al vóleibol argenitno por el camino del desarrollo. También se refirió a la Profesionalización del Vóley Femenino.

Sin Juegos Olímpicos y en pandemia por el coronavirus, todo el trabajo planificado tuvo que ser repensado. Méndez, que atraviesa la cuarentena con su familia en Buenos Aires, explicó cómo trabajan con los jugadores del seleccionado y luego se metió de lleno en la problemática del vóleibol nacional.

-¿Qué pretendes con ese llamado a que las selecciones de base jueguen ligas permanentes?

El año pasado pudimos jugar con los menores la Liga A2, después de un año de parate, con el esfuerzo de mucha gente que estaba atrás de este objetivo, por el desarrollo de ellos. Hay que trabajar e inventar una estructura donde se promueva el desarrollo de los jóvenes. Tenemos que utilizar lo que ya tenemos, los grandes clubes de Liga como un UPCN o un Bolívar, que siempre fueron clubes formadores, participantes y protagonistas en las Ligas. Y a otros como River, Ciudad, cada uno con su estructura y objetivos y hacer una liga para desarrollar jugadores. Estoy indagando para poder hacer una Liga que desarrolle más jugadores, utilizando clubes grandes que marcaron las últimas décadas del vóley argentino y utilizar los clubes en sí que fueron formadores toda la vida. Hay que buscar la conjunción de las dos cosas para tratar de tener una Liga que permita seguir creciendo y que permita hacer crecer a los jóvenes.

-Todo lo que vivió la Liga en este último tiempo, desde lo económico y la organización, no ayuda a esto que vos pensás.

Lo económico está muy complicado. Es caro hacer un viaje para 20 personas de una punta a otra del país. En esas cosas hay que reveer cómo hacemos. No digo dejar esa competencia, se tiene que hacer, pero hay que pensar en los demás, en abaratar costos, armar un sistema de disputa más regional para después juntarnos en todo el país. El Torneo Federal de basquet, hay que tomar ejemplos que tenemos cerca para formar un sistema mejor. Hay que juntar las partes.. Si es que hay partes. Yo creo que el voley es uno solo.

Por momentos estamos más cerca, por momentos más distanciados. Pero la FeVA como entidad madre del vóleibol y la Asociación de Clubes (ACLAV) tienen que juntarse para hacer un torneo común que permita que crezca el vóleibol, el movimiento del vóleibol, que el jugador se vea con oportunidades de jugar, que no abandone el vóleibol, que hay lugar para cada jugador y para cada objetivo. No todos tienen que tener objetivo de competir y ser super profesional, tenemos que pensar en el objetivo de formar jugadores. El último año ya se bajaron equipos, por momentos algunos no pudieron viajar, esas son las cosas que tenemos que tratar de solucionar.

-¿Pensás que tiene que ver con una cuestión de interés, o de sponsors, o del acercamiento de personajes como Marcelo Tinelli? ¿Qué le falta o qué recomendarías por lo que vivís en Brasil que tiene una SuperLiga?

No hay que copiar otras ligas. Tenemos una referente y Brasil tiene una realidad parecía a nosotros ahora. Hay que seguir buscando ese sponsor y tratar de mantener a Tinelli en el vóleibol y a UPCN, que son clubes grandes, pero hay que pensar cómo desarrollamos a los otros clubes y cómo vuelven a participar otros. Darle competencia a los otros clubes, agrandar la base. Una de las formas me parece es jugar por regiones, jugar por Federación para después jugar a un nivel nacional.

Tal vez por ahí pasa nuestro pensamiento para el desarrollo. Pero nuestra realidad es diferente y el país es muy grande, hay que achicar las distancias, por eso no podemos copiar otros países. Tiene que haber muchos partidos. En el Torneo Federal de Basquet cada equipo se garantiza 24 partidos. Eso hay que buscar, sin dejar la Superliga del vóleibol.

-¿Tenés alguna mirada respecto de la Profesionalización del Voley Femenino?

Creo que el voley femenino tiene que ir por el lado del masculino. Me parece que tiene menos problemas en la captación de jugadoras, jugadoras altas hay, pero creo que tienen que ir por el mismo camino del masculino. No podemos pensar una competencia donde viajar de norte a sur porque la realidad económica es para todos igual.

Hay que pensar en que salgan jugadoras y jugadores. Cada cual tendrá su forma de verlo. Pero la cosa es aprovechar lo que tenemos, los grandes clubes que tenemos y que participen más los otros clubes.

-¿Cuáles son los objetivos de Marcelo Méndez en su paso ya no solo por la Selección sino por el vóleibol argentino?

En cuanto a la Selección el gran sueño es una medalla en los juegos Olímpicos. Pero como técnico hay que dejar algo más allá. Hablo del desarrollo para crear la discusión y para que nos juntemos todos en beneficio del vole. Tenemos que saber quiénes somos para saber a dónde vamos. Si sabemos quiénes somos, que tenemos problemas económicos, que la infraestructura es más o menos.. Tenemos que aprovechar lo bueno que tenemos. El capital humano es bueno, tenemos profesores buenos. Hay que formar más profesores, generar centros de captación. Mi preocupación es que nos juntemos, que discutamos para buscar lo mejor mejor para el voley argentino. Que se junte la FeVA y ACLAV, que se junten los grandes clubes que marcaron el ritmo del voley como Bolívar y UPCN, que se junten un River y un Ciudad que tienen otros modelos. Muevo estas cosas para que nos juntemos de una vez.