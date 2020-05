Julieta Díaz habló de su separación de Tute: «Es doloroso, pero está bueno poder estar sola»

Compartir

Julieta Díaz es dueña de una extensa trayectoria artística en teatro, cine y televisión. Aunque siempre mantuvo un perfil bajo sobre su vida privada y su intimidad, la reconocida actriz confirmó que se distanció del humorista gráfico Juan Matías Loiseau, más conocido como Tute, hijo del recordado Caloi.

“Nos separamos, pero todo bien, es una buena persona. A veces las relaciones son así: uno se encuentra y a veces se desencuentra, pero nos queremos mucho y está todo bien”, afirmó la artista en una entrevista telefónica en el ciclo Agarrate Catalina, que conduce la periodista Catalina Dlugi por La Once Diez / Radio de la Ciudad.

Además, aseguró que por el momento no tiene ganas de volver a enamorarse: “La cuarentena es difícil y siempre que una relación se termina hay un duelo y por supuesto que es doloroso, pero la verdad que está bueno poder estar sola, mirarse un poco al espejo y encontrase con una misma”. Luego, agregó: “Hace bastante tiempo que no estoy sola, así que me va a venir bien”.

Suspensión de las obras

Con la suspensión de las obras de teatro y las grabaciones de las ficciones o películas, Julieta no está trabajando como la mayoría de sus colegas debido a la cuarentena obligatoria. En este momento, se dedica al cuidado de su hija Elena, fruto de su relación con Brent Federighi. Debido a que viven en casas separadas, se turna en el cuidado de la pequeña.

“Me reencontré con la maternidad, en general tengo mucha ayuda con las cosas de la casa. Tengo una chica que me ayuda con Elena. Uno está acostumbrado de una manera muy burguesa a tener muy resuelta la vida. De repente, pasé 10 días encerrada con mi hija de 5 años y eso nos obligó a estar juntas, a redescubrirnos, fue difícil por momentos, pero por otros muy hermoso”, explicó.

“Yo estoy acostumbrada al encierro, soy una privilegiada aunque suene demagógico. Tengo un departamento bastante grande, tiene mucha luz, ventanas y un balcón. Cuando no hace frío tengo todo abierto. No me dan muchas ganas de salir”, admitió entre risas.

Respecto a sus compromisos laborales, aseguró que estaba a punto de estrenar a mediados de abril la obra teatral Precoz, pero debieron retrasar el estreno por el aislamiento obligatorio. Además, señaló que la última película que protagonizó fue La forma de las horas, de Paula de Luque. La producción independiente se presentó en el Malba el año pasado.

También, Julieta hizo una participación especial en Casi feliz, una comedia de 10 capítulos protagonizada por Natalie Pérez y Sebastián Wainraich que está disponible en la plataforma Netflix. La miniserie relata la vida de un hombre que navega por los obstáculos de su vida adulta, entre una relación complicada con el amor de su vida y sus inseguridades, simplemente no consigue encontrar la felicidad en su vida casi perfecta. Completan el elenco de la serie los actores Hugo Arana, Adriana Aizemberg, Peto Menahem y Santiago Korovsky.