El precandidato a diputado nacional por el frente “Juntos por Formosa Libre”, Fernando Carbajal visitó el piso de “Expres en Radio” donde a menos de una semana de las PASO, realizó duras críticas al gobierno provincial, por sus políticas y medidas implementadas incluso antes de la pandemia. “Hay un estado provincial sordo y ciego a la necesidad y al contacto con el pueblo”, aseveró.

Comenzó hablando de los dichos del ministro de Gobierno, Jorge González, quien lo invitó a debatir con él. “A la sociedad no le sirve que yo le conteste al ministro González, no le aportamos nada, convertimos esto en una pelea callejera, entiendo que lo que sirve es el debate de ideas y propuestas, la campaña no es para contar chistes o abusar de los espacios institucionales, es para que los ciudadanos nos conozcan a los candidatos en nuestras ideas, nuestros proyectos y nuestros modos de comportarnos”, expresó.

“Con quien yo debo debatir es con el candidato del modelo formoseño que es Ramiro Fernández Patri, pero a él lo callaron desde el día que lo designaron, no lo dejaron hablar en su acto de lanzamiento, ya hay un problema porque a quien se lo va a votar es a él y la ciudadanía debe escucharlo a él, no lo dejaron a hablar, yo lo invité a debatir y si no quiere hacerlo entonces debería debatir con quien lo ha designado y es el jefe de campaña que es el gobernador Insfrán que si nunca debatió con nadie debería empezar, más si se pone la campaña en la cabeza como lo hace desde el momento en que el acto de lanzamiento habla él y donde en los carteles figura él antes que sus candidatos”, acotó.

“Estamos desnudando lo que la sociedad sentía desde hace mucho tiempo y en estos tiempos de pandemia han padecido hasta extremos intolerables que es la violación de los derechos de los ciudadanos, la prohibición de trabjar, el abuso de poder de la forma más descarnada y dolorosa, lo estamos exponiendo y la sociedad lo sufrió, han padecido y siguen padeciendo, lo que le duele al poder es que se los exponga”, subrayó el ex juez federal.

“La propuesta del oficialismo está muy clara; es pobreza, exclusión, destrucción del aparato productivo, la provincia cerrada, la violación de las libertades, esa es la propuesta que han expuesto. Han destruido el estado, esto no siempre fue así, en algún momento por lo menos lo que es licitación pública habían aprendido a hacer, en eso fueron buenos y rápidos, pero son un desastre gestionando el gobierno, hicieron hospitales pero adentro no hay nada”, criticó.

“Tuvieron 25 años para hacer sus cambios, creo que lo que van a seguir haciendo es daño, que es lo que están haciendo ahora, tienen una gran capacidad de causar daño, cada día que pasa es un daño al sistema productivo de la provincia”, aseguró.

“Lo primero que no hago es mentir a la gente, por lo cual les aclaro que estas son elecciones legislativas y no estoy prometiendo cambiar la realidad en forma inmediata porque no lo voy a poder hacer, pero hay cosas que se pueden hacer desde la gestión de la diputación nacional y de la política en general, pero no lo voy a hacer solo, lo tiene que hacer la ciudadanía, yo no tengo ninguna duda de que si el gobierno sufre un golpe electoral, y lo va a sufrir, va a tener que cambiar sus políticas, terminar con las medidas restrictivas, persecuciones judiciales que han instrumentado para que miles de ciudadanos estén con procesos penales vinculados a la pandemia que es un modo de presión nuevo que han encontrado, van a tener que empezar a proteger la protección bananera y la producción horticultura de la provincia, van a tener que permitir que los ganaderos puedan volver a la provincia a controlar sus inversiones, van a tener que cambiar, también esto para nosotros es solamente un primer paso, venimos a competir para recuperar el estado para la sociedad porque acá se han llevado el estado, lo han convertido en un instrumento de interés de unas pocas personas y el estado tiene que estar al servicio de los ciudadanos. En Formosa hay un estado sordo y ciego a la necesidad y al contacto con el pueblo”, aseveró.

Señaló además que “con 57 años la verdad es que no tengo miedo a nada, ya estoy regresando varias cosas, tengo en este momento enojo, estoy más enojado porque me parece que se están bastardeando las instituciones del país , el consejo covid es un organismo engendro, mal parido porque no existe en la Constitución y sin embargo hoy ejerce la suma del poder público y en vez de dedicarse a lo que es la pandemia, es una tribuna de descalificación de la oposición”.

En esa línea contó que en sus recorridas por la provincia y el diálogo con la gente, hay pedidos que se repiten y que son urgentes. “En mis recorridas la gente me pide libertad, esto está a flor de piel y en algunos lugares la violencia policial sobre todo en las comunidades indígenas que también hemos atendido, lo que cruza la provincia de punta a punta son dos conceptos muy vinculados, la falta de trabajo y el miedo al desarraigo, los jóvenes piensan en irse, algunos con mucha decisión, otros con mucha angustia pero no ven otra salida, todo esto vinculado a la falta de trabajo, esto surge de manera permanente en todos lados, en el interior y en la capital”.

Manifestó que esta situación “se cambia con decisiones políticas y con un proyecto diferente al que viene, lo primero que hay que saber es que la falta de trabajo es algo planeado, hay un gobierno que ha desalentado la actividad privada porque quiere que seamos empleados públicos porque es el modo de tener a la sociedad controlada y de poder asegurarse su continuidad, vamos a salir empezando a cambiar las decisiones políticas que se toman. Nosotros venimos a transformar, a convertir la Formosa del futuro que es una Formosa democrática, participativa, este gobierno no escucha, tiene las orejas y los ojos tapados y una boca grande para hablar tonteras, Formosa es una provincia maravillosa, tiene riqueza geográfica, tenemos agua, multiplicidad cultural”, enumeró.

“La diputación nacional es muy importante porque estamos con un gobierno nacional que se cae a pedazos, un presidente que no tiene autoridad, no tiene palabra, en mis 57 años nunca vi un presidente privado del poder como el que tenemos, sus representantes en la provincia están más o menos igual, por lo cual este cargo será importante porque vamos a tener que ponerle freno al avance autoritario nacional, pero en paralelo vamos a estar trabajando en el territorio para hacernos cargo de la provincia en el año 2023”, indicó.

Además, el ex juez aseguró que si en el 2023 llega a ser gobernador, “voy a sacar la ley de lemas, pero en realidad la vamos a sacar antes, en los primeros meses del año que viene vamos a avanzar con la acción judicial porque la CIDH ya ha dicho que la reelección indefinida viola la convención de derechos humanos, eso lo vamos a atacar judicialmente porque tenemos la posibilidad de hacerlo”, aseguró.

“Nuestro frente no es un proyecto individual, fuerza y ganas de trabajar hay muchas, somos un equipo de trabajo muy amplio, variado, que vamos a seguir ampliando y el gran desafío que tenemos a futuro es armar los equipos de trabajo para empezar a debatir y profundizar las propuestas de soluciones para cada una de las áreas de gobierno, tenemos mucha gente, de todos los sectores sociales que es lo que tiene que hacer un gobierno, escuchar a todos los sectores, traer propuestas y recoger las inquietudes”, dijo.

“Le pido a los ciudadanos que vayan a votar, votar en blanco o quedarse en la casa es un voto a favor del oficialismo, el ciudadano no puede perder el enorme valor que tiene su voto para decidir su destino y el de sus hijos, el voto vale porque es el momento que tiene para cambiar su destino. Si quieren una Formosa de calidad, con educación, trabajo, crecimiento, desarrollo, con un gobierno que escuche que nos voten, vamos a ir enderezando el barco que se está yendo a pique y lo vamos a poner hacia el rumbo correcto que es hacia la Formosa del futuro, la Formosa con trabajo digno, con libertad para todos”, finalizó

