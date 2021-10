Herrera sobre la campaña en la ciudad: «Tenemos un compromiso serio y hablamos con la verdad»

Compartir

El candidato a concejal por el frente “Juntos por una Formosa Libre”, Diego Herrera, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó cómo se viene desarrollando la campaña, a poco menos de un mes de los comicios generales de octubre donde buscará hacerse un lugar en el Honorable Concejo Deliberante capitalino.

“La campaña va muy bien, estamos saliendo por todos los barrios, la recepción de la gente es muy buena, estamos muy contentos por cómo va la campaña. Siempre le decimos a la gente que ya nos conoce que nosotros estamos con un compromiso y vamos con un compromiso serio, real, siempre hablando con la verdad, diciéndole a la gente cuáles son las cosas que se pueden resolver y cuáles no se pueden, necesitamos que la Municipalidad tome cartas serias en el tema de la seguridad a través de la instalación de cámaras, de corredores seguros, de alarmas comunitarias, necesitamos que la Municipalidad también contenga a los jóvenes a través de becas estudiantiles para los que se encuentran en el último año, tareas relacionadas con la Municipalidad, darles pequeños microcréditos a los jóvenes para que puedan hacer sus emprendimientos, hay que hacer un gran arreglado de calles, cuneteo, cloacas donde nos encontramos con una gran cantidad de barrios que están sin solución y que afectan la calidad de vida de los vecinos”, expresó.

Como ex titular de Anses en Formosa, quien conoce las necesidades de toda la provincia, Herrera manifestó que “lo más importante es que cuando uno se encuentra una persona que tiene un problema, el mensaje debe ser fuerte y claro, debemos ser honestos, no hay que mentir al vecino, la gente está cansada de que le mientan y por eso por ahí la figura del político está un poco desprestigiada, el político tiene que decir la verdad, que se va a esforzar para solucionarlo, como concejales somos los encargados de mostrarle al municipio cuando no está haciendo bien las cosas y es el municipio el que debe resolverlo pero siempre hay que ir con la verdad, ser honestos y no prometer cosas que no se pueden lograr, si no se puede solucionar se debe decir, pero siempre poniendo el compromiso para hacer todo lo posible y que la Municipalidad esté allí”.

