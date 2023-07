Histórica campaña en la VNL: el recorrido y lo que viene con los cuartos de final ante Italia

La Selección Argentina se enfrentará en cuartos de final a Italia, el último campeón del mundo, el próximo miércoles 19 de julio desde las 15 hs en la ciudad polaca de Gdansk.

El conjunto de Marcelo Méndez realizó una campaña histórica al conseguir nueve victorias y tres derrotas en la VNL que lo depositaron en el quinto lugar de la fase regular. En la primera semana jugada en Ottawa, Canadá, Argentina consiguió importantes triunfos ante Italia, Canadá y Países Bajos y cayó en tie-break frente a Brasil. En la segunda semana el seleccionado viajó a Orleans, Francia, donde venció al local y a Bulgaria, mientras que acumuló dos derrotas ante Eslovenia y el entonces invicto, Japón. La tercera semana fue perfecta para los dirigidos por Méndez que pudieron ganar los cuatro partidos que disputaron. A Serbia le ganaron con contundencia al igual que a Alemania y luego tuvieron dos batallas: una épica ante Estados Unidos y otra dura lucha contra Irán, ambos en tie-break.

La Selección viajará este martes a la ciudad polaca de Gdansk, donde se jugará toda la serie final. De vencer a Italia, el rival de semifinales será el ganador del cruce entre Estados Unidos y Francia. Del otro lado de la llave, Brasil se enfrentará con Polonia y Japón con Eslovenia.

Cuartos de final

Miércoles 19 de julio

12 hs Estados Unidos vs Francia

15 hs Argentina vs Italia

Jueves 20 de julio

12 hs Japón vs Eslovenia

15 hs Brasil vs Polonia

Resultados

Argentina – Fase regular

Argentina 3-0 Italia

Argentina 2-3 Brasil

Argentina 3-1 Canadá

Argentina 3-2 Países Bajos

Argentina 1-3 Eslovenia

Argentina 3-1 Francia

Argentina 3-0 Bulgaria

Argentina 2-3 Japón

Argentina 3-1 Serbia

Argentina 3-0 Alemania

Argentina 3-2 Estados Unidos

Argentina 3-2 Irán