Horror en General Belgrano: detuvieron a una pareja que encerró y torturó a su hija por años

Compartir

Linkedin Print

Una noticia escalofriante sacudió a los vecinos de la localidad de General Belgrano, cuando se confirmaron los rumores de que una pareja mantuvo cautiva a su hija menor durante al menos 3 años, muchas veces amordazada, vendada, sin agua, sin comida y sin higiene. Los padres criminales ya fueron detenidos y la menor se encuentra al cuidado de una familiar, informó una vecina de esa localidad al Grupo de Medios TVO.

“Nos movilizamos porque gracias a Dios hubo gente que se involucró con este tema, es un pueblo chico en donde nos conocemos todos, veíamos a la familia, a la pareja y de repente una de sus hijas desapareció, la gente se preguntaba qué había pasado, pero quedaba todo ahí”, comenzó relatando Gabriela, vecina de la localidad, sobre uno de los hechos más estremecedores que ocurrieron en el lugar.

“Todo era un comentario hasta ese entonces, los vecinos de los alquileres donde ellos vivían escuchaban cosas; yo fehacientemente escuché, pero ya cuando varias personas hacen el mismo comentario yo creo que es por algo, ellos, ponían la música fuerte para que no se escuchara a la nena porque la encerraron a partir de los 3 años aproximadamente, hoy tiene 6”, acotó la mujer, aún acongojada.

“Hace tres años que no se la veía. Ella no está escolarizada, no tiene las vacunas, está desnutrida, tiene 15 kilos teniendo 6 años; tiene su rostro quemado, y en sus brazos hay quemaduras que son viejas y hay otras que son nuevas; tiene un ojo dislocado, yo no estoy segura si lo tiene o no pero tiene un ojo dislocado, o sea no ve con ese ojo; no sabe hablar demasiado. Estaba encerrada en una pieza y no solamente que se la encerró sino que se la maltrató porque eso no es solo algo que pueda contar, sino que es algo que se ve en la nena, yo no la vi personalmente pero sí vi varias fotos”, agregó Gabriela y lamentó que la gente que sabía lo que ocurría no se haya involucrado antes; “hay vecinos y familia por parte de la mamá y del papá, no puede ser que no hayan visto nada”.

La menor en cuestión tiene una hermana de 8 años a quien los padres habrían obligado a no decir nada cuando se le preguntaba qué pasó con la pequeña. “Con unos padres con este nivel de locura, obviamente que la criatura está totalmente psicopateada, no hay forma de juzgar a una criatura que se crió con dos personas así. Ella sabía que no tenía que decir nada de su hermana, sabía que cada vez que alguien le preguntaba sobre el tema tenía que decir ‘no me preguntes, mi mamá se va a enojar’, y así se acostumbró a vivir sin su hermana, a jugar aparte. Esta criatura nunca tuvo un juguete, nunca usó un zapato, es una crueldad que yo creo que eso hizo que la gente se movilice”, declaró Gabriela.

El padre de las dos niñas es un mecánico del pueblo, la madre es ama de casa y ambos tienen una visión negativa que genera temor en parte de los vecinos por situaciones violentas que se dieron en el pasado.

Gabriela los describió como personas a las que les gustaba socializar. “No eran personas anti sociales, es más, salían demasiado, a veces no volvían a la casa, la mamá siempre salía solamente con la nena más grande, la de 8 años. Viajaban, se iban de paseo todo un día y la nena quedaba encerrada sin agua y sin comida con 6 años; desde los 3 años más o menos que ella está en esta situación de maltrato contestarte porque no fue solamente encierro”, lamentó.

Los detalles de este hecho son aterradores. “Una de las chicas se movilizó por esto hace 6 o 7 meses y se puso los pantalones con esto, contaba que la nena estaba atada, a veces por la cama, con su boca y sus ojos tapados”, contó.

Según la información que brindó esta vecina, la justicia recibió una denuncia años atrás pero resolvió que la menor debía seguir con el cuidado de los padres. “Tuvieron una denuncia, una asistente social del hospital a la que le tocó ver a la nena hizo el informe de la situación en la que estaba pero el juez decidió que la nena podía seguir tranquilamente con la mamá y no se hizo ningún tipo de seguimiento de nada”.

Cuando la resolución de este juez se conoció en el pueblo, muchos vecinos dejaron de involucrarse en el caso por temor e inseguridad. “Por eso muchas veces los vecinos decían de no hacer más ninguna denuncia porque encima los papás son un poco violentos, la mamá hasta una vez apuñaló al papá, son personas de `armas tomar´”, añadió Gabriela.

Lo sorprendente de todo lo relatado y acontecido es que ninguna autoridad haya actuado ante la denuncia realizada y que tomó estado público en el pueblo. “Esta persona anduvo por todos lados pidiendo ayuda, no sabía a quién recurrir; nadie se hizo presente. El miércoles hubo una manifestación bastante concurrida y cómo puede ser que nadie, ninguna autoridad elegida por el puedo se haya presentado, al final ¿a quién le reclamamos?. Por eso sufrió muchísimo, muchísimo”, lamentó la mujer.

Finalmente, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de la Comunidad intervino y la menor ya está al cuidado de una familiar. “Está con una tía, una hermana del papá está a cargo de ella, pero no en el pueblo, está en otro lado. Realmente uno no sabe hasta qué punto de locura llegaban los padres, a algunas personas no les entra en la cabeza. Hay que actuar de ahora en adelante y no perder de vista a estas situaciones para que no le pase más a ningún niño o niña”, concluyó Gabriela.

Los padres de la menor ya fueron puestos a disposición de la justicia y se encuentran detenidos.

Parte policial

La Policía realizó una exhaustiva investigación en un domicilio del barrio Santa Clara, tras la denuncia de presuntos maltratos, falta de atención de sus padres y encierro de una menor. Ante la gravedad de la situación y las pruebas recolectadas, el caso se abordó de manera conjunta y coordinada con la magistratura interviniente – Juzgado de Menores de Clorinda- y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

En este contexto, el lunes el personal policial se acercó al domicilio de la víctima para constatar su estado, donde se dialogó con la madre, quien tras varias horas de entrevista manifestó diferentes versiones del paradero de su hija, denotando el personal policial una anormalidad y contradicciones en sus dichos, por lo cual se informó la situación a la Jueza de Menores, quien ordenó que se implante consigna en inmediaciones del domicilio en virtud que la orden de allanamiento se realizaría al día siguiente.

Al verse cercada por la presencia policial, la mujer confirmó que su hija se hallaba en el recinto, accediendo al ingreso del personal policial a la morada, donde se verificó de manera inmediata el estado en el que se encontraba la niña.

En la prosecución de las actuaciones judiciales, se examinó a la menor en el Hospital de Belgrano, informando el profesional médico que la niña presentaba heridas corporales compatibles con quemaduras y lesiones, siendo trasladada en compañía de sus padres y hermana hasta el Juzgado de Menores de la localidad Clorinda, a fin de ser examinada por el Forense Judicial.

En sede Judicial y en presencia de la Jueza de Menores Dra. Oviedo y secretaria a cargo la Dra. Gabriela Fernández, por decisión judicial, y en coordinación con la Dirección de la Niñez y Adolescencia, la menor fue examinada por la Forense Judicial.

Luego tomó parte el Juez competente de Instrucción y Correccional Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, subrogando la Dra. Laura Elías, quien debido a la situación en la que se hallaba la menor ordenó la inmediata aprehensión de los padres.

También ordenó que las menores, tanto la víctima como la hermana, fueran sacadas de la esfera de violencia, siendo puestas bajo la custodia y guarda tutelar de su tía, continuándose con las diligencias procesales por parte del juez interviniente.

Con relación al hecho, en sede policial se confeccionaron, en su momento, varios expedientes que fueron elevados en su totalidad a los diferentes juzgados.

Compartir

Linkedin Print