Horror en Quilmes: asesinaron a un concejal de Berazategui de 11 disparos

Se trata de Jorge Néstor Vega. Fue asesinado por el ex esposo de su pareja, quien se quitó la vida tras el brutal ataque

Un brutal crimen ocurrió en las últimas horas en la localidad bonaerense de Quilmes. Un hombre asesinó de 11 tiros a un concejal de Berazategui en las instalaciones del Club Argentinos de Quilmes. Tras el ataque, el tirador se suicidó. Por estas horas, los investigadores trabajan en la escena del hecho para reconstruir lo ocurrido.

La víctima fue identificado como Jorge Néstor Vega, de 41 años, quien era concejal de Berazategui por el Frente de Todos. Según las primeras informaciones, el violento episodio comenzó cuando Enrique Alberto Florentín, ex esposo de la pareja de Vega, ingresó al Club donde se encontraba la víctima. En ese momento, Florentín desenfundó una pistola y disparó en once oportunidades a Vega, quien murió en ese instante.

Luego del ataque, Florentín escapó a bordo de una camioneta Renault Kangoo blanca hacia su domicilio en la localidad de Ranelagh, dejó el vehículo estacionado en la vivienda y comenzó a caminar. A pocas cuadras del lugar, cerca de la estación de tren de la zona, se suicidó de un disparo en la cabeza con el arma con la que había asesinado a Vega. El hecho quedó a cargo de la fiscal Ximena Santoro, titular de la UFI N 7 de Quilmes, quien se encuentra en el lugar tomando testimonios y ordenó una serie de peritajes. El cuerpo del homicida fue hallado por la Policía.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la novia de Vega declaró ante los investigadores y relató que habían ido juntos a pasar el día en el Club. En momento, Florentín apareció frente a ellos y sin mediar palabra acribilló al concejal. Ahora la fiscal Santoro recolecta testimonios para develar la trama por detrás del brutal crimen de Vega.

Tras el crimen, el Club Atlético Argentino de Quilmes, donde ocurrió el hecho, publicó un comunicado oficial en su perfil de la red social Instagram: “En horas de la mañana, en un hecho de aparente violencia de género que está siendo investigado por la Dra. Santoro, Fiscal de Instrucción del Departamento Judicial de Quilmes, perdió la vida una persona de sexo masculino tras sufrir el impacto de varios disparos de proyectil de armas de fuego. El club, por órdenes de la fiscalía interviniente, ha dispuesto el cierre de las instalaciones a efectos de permitir el trabajo de los funcionarios policiales”.

Y agregó: “Por nuestra parte, hemos brindado toda la colaboración a los investigadores, como ser: grabaciones de las cámaras de vigilancia y declaraciones del personal de seguridad y trabajadores que se encontraban en el lugar. Transmitimos nuestras condolencias a los familiares de la víctima. Asimismo, en cuanto la fiscalía lo autorice, continuaremos brindando a nuestros socios el servicio de camping y pileta en condiciones de seguridad. Debe advertirse que se trató de un hecho imprevisto y ajeno a la Institución”.

También, el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, publicó en su perfil de tuiter un mensaje hacia la familia de Vega: “Mis condolencias a la familia del concejal Jorge Vega, que fue víctima de un crimen vinculado a su vida privada. Nuestros respetos a sus seres queridos. Jorge siempre trabajó por su barrio Villa Mitre y por defender y promover los derechos de los pueblos originarios, escribió.

