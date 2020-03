Iasep: afiliados que tengan una urgencia y requieran atención, no necesitan orden

Compartir

El doctor Luis Robles, administrador general de IASEP, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre cómo se encuentra trabajando la obra social de los empleados públicos en este marco de pandemia por coronavirus y donde se lleva adelante un aislamiento social obligatorio que restringe las atenciones y solo prioriza las de emergencia.

En ese marco comenzó contando que «nosotros como instituto estamos adheridos a la normativa y al decreto del gobernador que se basa en el decreto del presidente Fernández por la cual todos los días trabajamos con una guardia mínima, venimos atendiendo nuestros paciente con diálisis, los que se trasladan al domicilio, tal es así que pudimos concluir la tramitación y la derivación de dos pacientes de Buenos Aires a Formosa y uno grave de Formosa a Buenos Aires razón por la cual tenemos los servicios de guardia. Lo que no estamos autorizando son las órdenes para consultorio y el que tenga una emergencia se ha acordado con los sanatorios, se lo va a atender por sanatorio ya que ellos con el IASEP tienen un sistema de cómo vamos a abonar los gastos que se hacen del afiliado, razón por la cual pedimos que aquel que tenga un control de rutina seguramente no va a tener, pero situaciones como un parto o una intervención quirúrgica de urgencia o estudios complejos se están haciendo», dijo.

«Tenemos horarios restringidos en la central y con las filas es lo mismo que en el supermercado, entran de a 5 o 6 de acuerdo a la cantidad que estamos teniendo de demanda», acotó.

«Esto es en primera instancia hasta el 31 de marzo, después veremos lo que diga el Ministerio de Desarrollo Humano y lo que decida Nación», explicó.

Asimismo detalló que «el que tiene un tratamiento crónico no va a tener problemas, nosotros en la computadora tenemos más datos de los que el afiliado cree y con la receta común o con la anterior se los va a atender, por ejemplo si es una persona que toma un medicamento contra la hipertensión, se presenta con el carnet, el empleado ve su número y va a ver que en el consumo de la farmacia figura todos los meses ese remedio, le dará la receta, no hace falta más para retirar».

«Todos los pacientes crónicos tienen histórica clínica cargada, muchas veces es motivo de protesta del afiliado pero para estas emergencias eso sirve y así podemos programar, tenemos un cuello de botella que se interrumpió el miércoles pasado cuando pasó lo del decreto, no tenemos traslado habitual de medicamentos de alta complejidad, recién el jueves los laboratorios empezaron a confirmar que van a empezar a buscar los mecanismos para el envío. Por trazabilidad, por la complejidad de esos medicamentos todos vienen en cadena de frío por vía aérea y no hay vuelos, es algo complejo, tenemos retrasos y creo que recién la semana que viene, más o menos el miércoles esto se va a regularizar», acotó.

Robles indicó que «los afiliados también me preguntaban por los carnets porque hay un montón de afiliados en los que el 31 de marzo vence su carnet porque son estudiantes o tienen a término y quiero explicarles que eso hasta que no se regularice la situación se da por entendido que siguen vigentes».

Al ser consultado sobre cómo seguirán con la atención en el caso de que se extienda la cuarentena, señaló que «creemos que se extenderá, no sabemos exactamente, nosotros seguimos los lineamientos que nos da el Ministerio de Desarrollo Humano acá y Nación por supuesto, estamos sujetos a eso».

También se refirió a si tienen más consultas de pacientes con afecciones respiratorias y manifestó que «lo que tuvimos justo por la fecha fue un grupo de gente que tenía programada la entrega de insulina, reactivos y demás y esos fueron los que estuvimos atendiendo, pero pacientes que nos pongan en alerta no tuvimos, ni respiratorios ni de ninguna patología en especial».

De la misma forma brindó un agradecimiento a todo el personal que trabaja para que las prestaciones no se corten, «le agradezco a la gente que respeta el aislamiento social, a todos los trabajadores en especial a los compañeros de Iasep que están dispuestos, tanto el personal de limpieza, como cadetes, el que está en seguridad, en la caja, ellos van rotando e incluso vamos armando grupos respetando aquellos que tienen menos contacto con gente vulnerable en su casa ya sea adultos mayores o niños».

En cuanto a la aplicación de la vacuna antigripal que se da en esta época del año, señaló que «nos estamos planteando esto y estamos esperando las instrucciones precisas del señor Ministro de Desarrollo Humano cuando empiece la campaña de vacuna antigripal, eso va a manejar específicamente el Ministerio con la pauta, protocolo y la excepción de acuerdo a la población de responsabilidad de los centros de salud de los adultos mayores, no obstante nosotros estamos en el trámite de que Iasep sea una boca más para las personas, primero para proteger a los empleados y también a los afiliados con la vacuna y vamos a acompañar el programa nacional y provincial de vacuna antigripal, seguramente van a exigir las unidades que determinará estratégicamente y de salud para el subsector de las obras sociales y de los hospitales que lo está manejando la junta y el ministro».

Para finalizar aclaró que los traslados que no sean urgentes, «están frenados, los turnos programados también siempre y cuando no sean una emergencia, una cesárea tenemos claro que la vamos a atender, pero si tenía una cirugía de baja complejidad no se atenderá, no se va a internar a nadie previendo lo que va a ocurrir, son normas de la epidemiología que vamos a ejecutar».