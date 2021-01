Iasep aumentó 25% el pago a prestadores y las ordenes a $50 después de 12 años

Compartir

El administrador del IASEP, doctor Claudio Samaniego en comunicación con el Grupo de Medios TVO informó que la obra social incrementó un 25% el pago de las prestaciones médicas desde el 1 de enero de este año lo que implica también un aumento del 10% de las autorizaciones y las órdenes pasaron de $10 a $50.

“Hoy no tenemos deudas con los prestadores y con este 25% de aumento para las prestaciones logramos cerrar algunos acuerdo como con la Fundación Uniendo Huellas”, explicó el administrador del IASEP, Claudio Samaniego y añadió que “el incrementó es para todos los prestadores de la salud desde el 1 de enero y el afiliado siempre paga el 10%”.

“Las órdenes médicas de consultas cuestan en la actualidad $50,00, estas no se aumentaban desde hace muchos años”, señaló.

Informó que por los prestadores de IASEP en toda la provincia la obra social abona a sus prestadores aproximadamente 140 millones de pesos por mes.

Además afirmó que actualmente pueden conseguirse “el 99% de los medicamentos” que requieren los afiliados, por lo que durante al pandemia hubo un incremento en las prestaciones.

Por otra parte, el interventor del Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP), informó que la obra social cubre el procedimiento de test rápidos de antígenos y anticuerpos para detectar al virus que se conoce como coronavirus SARS-CoV-2.

“Ya autorizamos la detección de antígenos para internados en clínicas y sanatorios y pre-quirúrgicos; no así para particulares”, destacó Samaniego.

En este sentido, aclaró que el sanatorio debe realizar el pedido o bien, solicitarlo antes de una operación “para descartar que tenga la enfermedad, en caso de tener algún síntoma compatible”.

