Ibáñez: “El fallo no cuestiona los protocolos de ingreso vigentes, sino que exhorta a que se aplique correctamente”

En el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, se refirió a los tres fallos emitidos por el Juzgado Federal N°2 en los últimos días y detalló en qué consisten los mismos.

“Quiero hacer un par de aclaraciones, porque no es un fallo solamente el que emitió la Justicia Federal, en los últimos días, relacionados con temas de aplicación de los protocolos sanitarios, sino que son tres fallos: uno del 11 de mayo y los otros dos del 13 de mayo, todos del Juzgado Federal N°2 a cargo de la jueza de turno”, indicó.

En ese sentido el funcionario explicó que, en los tres fallos, el primer punto es rechazar la competencia que, constantemente la Fiscalía de Estado, plantea ante la Justicia Federal donde sostiene que, a su criterio, es competencia de la justicia provincial entender en todo lo relacionado con las cuestiones sanitarias, “por lo tanto los protocolos sanitarios su entendimiento y aplicación sería de la justicia provincial”.

“Este argumento es rechazado, en aplicación de autoridades superiores a la Justicia Federal de Formosa que así se expidieron, por ejemplo, la Cámara Federal de Resistencia y el órgano superior en materia penal que es la Cámara de Casación, opinaron lo contrario, la Fiscalía de Estado llevó esa causa a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)”, explicó.

En el segundo punto, previo a resolver los tres habeas corpus, la resolución de la jueza es rechazar también la inhibitoria que le presentó el juez provincial de turno, es decir, “el juez provincial entiende al igual que la Fiscalía de Estado que esta causa debe tramitarse en los tribunales de Formosa y no ante la Justicia Federal”, pero la magistrada lo rechazó e invitó a que se eleve la causa a la CSJN “para ver quién es competente”.

“Son dos puntos de competencia, demasiados jurídicos, pasa que a veces el sentido común también prima y nos llama la atención hace cuántos meses que venimos esperando en Formosa una resolución de la CSJN que diga: señores son competentes los tribunales de Formosa o la Justicia Federal, fundamentalmente a partir d ese raro fallo de la Cámara de Casación de feria”, manifestó Ibáñez.

Y agregó: “Pasan los meses, no se resuelve y uno ve que en 15 o 20 días sí se resuelve una cuestión de competencia cuando atañe a la CABA, que es el famoso caso de las clases presenciales”.

Por otro lado, el titular de Economía señaló que, en el fallo emitido el 11 de mayo, la Justicia Federal rechazó el habeas corpus y agregó un artículo donde dice que un peticionante que abonó los 5 mil pesos por los tres test en el ingreso a la provincia, “considera que no es adecuado porque es personal esencial pero lo que no es adecuado es que el recurra por un habeas corpus, le dice vaya por la vía que corresponde, ese es el único articulo distinto a los otros dos”.

En cuanto a los fallos del día 13 “no hay un rechazo como el del día 11, que es una causa compleja y larga”, sino que la jueza hace lugar en forma parcial a los habeas corpus.

“La señora jueza en absoluto cuestiona la facultad de la provincia de Formosa de colocar normas sanitarias dentro de su jurisdicción, tampoco cuestiona los protocolos vigentes como sí piden los peticionantes, pero sí en ambos fallos insta a la provincia de Formosa a que instruyamos correctamente a nuestros agentes de control fiscales, de seguridad, sanitarios que están en los límites de la provincia para que apliquen correctamente el protocolo provincial”, fundamentó.

Y aclaró: “Dice esto porque el protocolo vigente exime del pago de los cinco mil pesos y la presentación del PCR a los trabajadores esenciales y esto se está cumpliendo, fíjense la cantidad de trabajadores que día a día ingresan y egresan de la provincia que son esenciales”.

En esa línea, Ibáñez expuso que la situación se dio con un pequeño grupo de trabajadores formoseños que vive en Formosa, pero trabajan en Chaco y con un trabajador de salud, “entonces repito, la Justicia Federal en absoluto cuestiona o hay una orden de un cumplimiento de algo que no sea el protocolo vigente, sino que nos dicen hagan conocer bien y cumplir el protocolo que tiene vigente la provincia”.

“A veces los fallos judiciales se dan en materia de interpretación de quien los lea, pero los invito a leer los tres fallos porque creo que son de casos similares y en ninguno se cuestionan los protocolos sanitarios ni las facultades de la provincia de dictar medidas sanitarias en su ámbito, sólo nos exhorta al cumplimiento estricto, entonces no hay nada nuevo en esto”, concluyó.

