Identifican el cuerpo sin vida del hombre hallado a la vera de la Ruta Nacional N° 86

Una mujer se presentó en la Subcomisaria Primero de Mayo de Clorinda como familiar del hombre que fue hallado sin signos vitales a la vera de la RN N° 86 el domingo último y lo identificó.

Al cuerpo se le realizó la necropsia y luego fue entregado a sus familiares para su velorio junto con la respectiva acta de defunción.

Del hecho se tomó conocimiento alrededor de las 15 horas del domingo último, cuando efectivos de la Subcomisaria Primero de Mayo con asiento en la ciudad de Clorinda, tomaron conocimiento por parte de testigos que a la vera de la Ruta Nacional N° 86, frente a la manzana N° 135 del barrio Primero de Mayo, se desvaneció un hombre de avanzada edad y que a simple vista no contaba con signos vitales.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron el hecho y solicitaron la presencia del Sipec, informando los facultativos médicos que el cuerpo de la víctima ya no presentaba signos vitales, labrando en ese momento actuaciones judiciales con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial, junto con la colaboración de la Delegación Policía Científica.

Por ello, efectivos del Cuerpo de Bomberos trasladaron el cuerpo hasta el Hospital Cruz Felipe Arnedo, sin conocerse su identidad.

Inmediatamente se solicitó colaboración a la ciudadanía con la finalidad de establecer los datos del cuerpo o algún familiar que se hiciera cargo del mismo, tarea que concluyó alrededor de las 17 horas del lunes último, cuando una mujer de 66 años se presentó en la Subcomisaria Primero de Mayo, informando ser su prima, siendo identificado el hombre como Machuca Sebastián, de 75 años, siendo informado de ello al juez de turno Dr. Raúl Mauriño, quien dispuso se haga la respectiva necropsia y posterior entrega a su familiar.

Integrantes del Cuerpo Médico Forense Judicial realizaron la autopsia e informaron que el deceso se produjo por “paro cardiorrespiratorio no traumático”, y redactaron el acta de defunción.

