Ignacio Copani contó que se vacunó con Pfizer y generó polémica en las redes

Ignacio Copani se dio una dosis de la vacuna Pfizer y lo celebró en las redes sociales. “Y un día… Y sin ir a EEUU y gratis…”, escribió el cantante en su cuenta oficial de Twitter. Además publicó una imagen suya en el centro de vacunación y otra foto mostrando el carnet en el que figura que se dio la primera dosis de Sputnik el 4 de mayo del 2021, la segunda de Moderna el 14 de agosto, y la tercera, este 4 de enero.

Este posteo generó polémica porque hace unos meses el artista, que siempre ha expresado su simpatía con el kirchnerismo, compuso un tema titulado “Traigan la Pfizer”, que hace referencia a las fallidas negociaciones para traer la vacuna contra el coronavirus del laboratorio estadounidense que originaron cruces entre el Gobierno y la oposición en medio de la pandemia.

“Los gorilas me piden que escriba todos los días la misma canción, con la música que yo decida y con la letra de su obsesión. Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer. Dame la Pfizer, poneme la Pfizer. Entonces yo le pregunto: ¿quién hizo el Himno Nacional? Don Vicente López y Pfizer….”, interpreta el músico en su tema, en el que se burla de quienes pedían insistentemente por esa vacuna. La letra de la canción alude a la supuesta obsesión por la falta de respuestas sobre el frustrado acuerdo con el gigante farmacéutico, jugando con las constantes referencias a la palabra Pfizer.

De manera inmediata a su posteo de hoy, Copani recibió comentarios a favor y en contra de su mensaje sobre la vacunación. “Gratis no es nada, al igual que tu militancia todo se paga con impuestos”, le contestó un seguidor. Mientras que otra persona cuestionó: “Aceptaste la del imperio, Copani… ¿no va contra tu ideología? ¿Y ahora, qué haces con tu canción? ‘Los gorilas me piden que escriba todos los días la misma canción, con la música que yo decida y con la letra de su obsesión. Traigan la Pfizer’. Gratis NO es nada, todo lo pagamos TODOS”.

“Tuviste mucha suerte, recibiste dos de las mejores vacunas del mundo gratis como en todos los países. Se compran con nuestros impuestos. Una pena que hagas militancia con 170.000 muertos, vacunas vip y fiesta vip”, le respondió un usuario en Twitter, con un contundente mensaje crítico.

Por otra parte, una persona se sintió identificada con el intérprete: “¡Tenés las mismas que yo Ignacio! Solo que Pfizer me la di el domingo 2 en Tecnópolis porque no me llamaban. Hoy me llegó para CABA”. Además, otro usuario, con un poco de humor, le escribió: “Dame la Pfizer, quiero la Pfizer, ponerme la Pfizer… ¡al final te escucharon!”. “¡¡Bien Copani!!”, fue más escueto otro seguidor.

Cabe recordar que en la Argentina hay una enorme preocupación por los más de 80 mil contagios. La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, admitió este miércoles que existe una “explosión” de casos de COVID-19 en las últimas semanas que calificó de “complicada”, pero aseguró que “hoy el foco lo tenemos en los testeos y la demanda (del sistema sanitario) en casos leves”, contrariamente a la ola anterior, que “era en las internaciones”.

