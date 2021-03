Impulsan en Formosa la creación de un Programa de Prevención y Tratamiento del Cáncer Colorrectal

Compartir

En el mes de la concientización del cáncer colorrectal el diputado Provincial por la UCR, Juan Carlos Amarilla, ingresó en la legislatura provincial un extenso proyecto de ley por la que impulsa la creación de un Programa de Prevención y Tratamiento del Cáncer Colorrectal para la Provincia de Formosa como así también instaurar el 31 de marzo de cada año como “día de la prevención del cáncer de colon”.

El legislador radical recordó que “hace once años la ex diputada provincial María Maglietti había impulsado una iniciativa similar, la cual ha sido tomada como base para concretar este proyecto con nuevos trabajos de investigación en terreno de distinguidos profesionales entre los que se destaca muy especialmente el aporte invalorable del médico de nuestro medio formoseño Dr. Gerardo Martín Rodríguez, quien de aprobarse este proyecto será reconocido como coautor del mismo”.

La idea, expresó el legislador, “es estipular legalmente que los nosocomios y centros asistenciales donde se brindará los servicios especializados se encuentren distribuidos en la Provincia de acuerdo a las ciudades o pueblos de cabecera y esta responsabilidad quedará en manos del órgano de aplicación que es el Ministerio de Desarrollo Humano y obviamente equipar los mismos con todo lo necesario para llevar a cabo esta tarea”.

Se propone además que “el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, implemente en la currícula educativa secundaria y terciaria de los establecimientos educacionales de su dependencia, las formas de prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer colorrectal y la implementación de programas de concientización a la población sobre la prevención del mismo mediante la realización de campañas de difusión periódicas que destaquen la importancia de su detección precoz”.

“La autoridad de aplicación, conforme el proyecto debe equipar los centros asistenciales en los cuales se brindarán los servicios de detección y tratamiento precoz de esta enfermedad, con los aparatos, insumos y recursos humanos especializados necesarios. En este sentido se debe llevar el registro de los pacientes a los que les fuera detectada precozmente la enfermedad, a los fines de su seguimiento periódico, realización de controles y confección del archivo epidemiológico respectivo”.

Entre los fundamentos de la iniciativa se destaca que el cáncer colorrectal, con 935 mil muertes en el mundo, fue el segundo tipo de cáncer más mortal en el 2020, por delante del cáncer de hígado y en la Argentina se registran 13.500 casos nuevos cada año, principalmente en hombres. Es el tercer cáncer más frecuente luego de los de mama y próstata, y el segundo de mayor mortalidad luego del cáncer de pulmón.

Se agrega además que “esta enfermedad puede darse tanto en varones como en mujeres y su característica más importante es que evoluciona sin síntomas durante un largo tiempo, lo que lo hace una enfermedad ideal para la prevención. Y cuando ya da síntomas es porque las lesiones están muy avanzadas, por lo que el pronóstico del paciente depende del estadio en el que se lo trate”.

Aunque la detección temprana de la enfermedad, es decir, cuando las lesiones son incipientes, garantiza más de un 90% de sobrevida, apenas el 10% de los casos se detecta tan precozmente. La mortalidad sigue siendo muy alta, dado que seis de cada diez pacientes llegan a la primera consulta con una lesión maligna del tamaño casi del puño. El 20% de ellos tiene metástasis. Agregado al cuadro descripto, se da el hecho de que, en los últimos años, en muchos países el aumento en la incidencia de tumores colorrectales se está registrando en pacientes menores de 50 años.

“El prestigioso Profesional Médico de nuestro medio Dr. Gerardo Martín Rodríguez ha trabajado activamente en la elaboración de este proyecto, y viene bregando por darle un marco normativo a un programa provincial desde hace once años, aportando sus valiosos trabajos de investigación, de experiencia propia como cirujano, razón por la cual el proyecto estipula que la legislatura lo reconozca como coautor de la futura ley”, finalizó Amarilla.

