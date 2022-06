Impulsan mercados eléctricos regionales para fomentar proyectos de energías renovables

Compartir

El Gobierno busca impulsar el desarrollo de Mercados Eléctricos Regionales para ampliar la potencia disponible vía proyectos de generación de energías renovables en cada una de las provincias, aprovechando las redes de distribución disponibles y diversificar la matriz energética.

En este marco ya se identificaron oportunidades por casi 1Gw de generación, que mejorarán la provisión, el precio y la fiabilidad del servicio.

La iniciativa forma parte de un conjunto de medidas que incluye la convocatoria vigente hasta el 30 de junio próximo a Manifestaciones de Interés (MDI), para desarrollar proyectos de infraestructura de pequeña escala que contribuyan a incorporar generación renovable, o instalaciones de almacenamiento en la red.

Como parte de la misma estrategia, también se avanzará en la autorización de contratos de distribuidoras para sus grandes usuarios y, en tercer término, la posibilidad de concretar proyectos renovables con empresas generadoras provinciales.

La Secretaria de Energía, a través de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, anticipó la conformación de los Mercados Eléctricos Regionales con los objetivos de impulsar acciones para diversificar la matriz energética a fin de viabilizar el desarrollo de distintas tecnologías sustentables con una con una mirada de integración productiva y alcance federal.

A la vez se busca lograr una dispersión geográfica de los emprendimientos y aprovechar el potencial del país en la materia, y a la vez fomentar la incorporación de generación renovable para alcanzar la meta del 20% de participación en el consumo en 2025.

Para ello, se espera el dictado de una reglamentación para proyectos locales que mejoren la provisión de energía eléctrica en precio y fiabilidad del abastecimiento y que promuevan una articulación productiva provincial y regional.

La premisa de la iniciativa es impulsar generación renovable que se consuma en la misma área que se genera, para lo cual se busca motorizar el desarrollo de proyectos de pequeña escala de índole local aprovechando la capacidad de transporte que disminuya o elimine las restricciones de abastecimiento, y se reduzca la necesidad de generación forzada con gasoil.

Para el llamado a Manifestación de Interés (MDI) para incorporar Generación Renovable se busca orientar a los potenciales oferentes en el desarrollo de proyectos, para mapear las potencialidades en todo el país, para lo cual se identificaron 64 proyectos por un total de 986 Mw de generación.

En cuanto a los contratos de las distribuidoras con grandes usuarios, se destacó que estos tienen la obligación de cumplir las metas de de consumo eléctrico con energía renovable.

Mientras que el Mercado de Contratos Renovables (Mater) solo prevé contratos de Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista EM con generadores renovables.

Existen unos 3.438 usuarios que forman parte del rubro Grandes Demandas del Distribuidor (GUDIs), cuya demanda anual es de 13.016 GWh/año que no contractualizan porque para hacerlo deben salir del ámbito de las distribuidoras distribuidas en todas las provincias.

Así, la idea oficial es autorizar que cada distribuidora pueda agrupar a este conjunto y realizar un contrato para cumplir con la meta de cobertura de consumo eléctrico con energía renovable.

De esta manera se ampliaría el mecanismo para que las distribuidoras puedan contratar generación renovable para asignarla a su demanda GUDI que tengan interés y cuyo precio de compra sea similar o menor al de un Gran Usuario del MEM.

Con esta política se amplia la demanda con contratos de libre acuerdo entre las partes, plazos y precios para que los usuarios puedan acceder a energía renovable a través de las distribuidoras, lo que hoy en día sólo lo pueden realizar a través de las compras conjuntas con Cammesa.

El tercer proyecto prevé el desarrollo de proyectos renovables con empresas generadoras provinciales, lo que prevé la contratación directa a sociedades estatales nacionales o provinciales o constituir un régimen dirigido a un número limitado de proyectos no exentos de la limitación del transporte.

Una iniciativa undeomotriz de la Universidad Tecnológica Nacional.

Esta iniciativa se anticipa tendrá impacto significativo en el desarrollo local, y los valores que permitirá ofrecer se establecerán en función de los precios resultantes de los procedimientos competitivos convocados con anterioridad por la Autoridad de Aplicación.

Las características y potencial de sustitución con generación renovable contempla a las tecnologías de Biomasa (BM), Biogás (BG), Residuos sólidos urbanos (RSU) y Pequeños Aprovechamientos Hidráulicos (PAH)m consideradas aptas para inyectar potencia tanto en el pico diurno como en el nocturno.

La tecnología Solar Fotovoltaica (SFV) sería efectiva para aportar en el pico diurno, y no así en el pico nocturno, por lo cual debe tener la capacidad de control de tensión a los fines de poder inyectar la potencia reactiva necesaria.

En tanto, la tecnología Eólica (EOL) sería efectiva para aportar energía en forma intermitente siendo menos eficaz en la sustitución de generación forzada, en tanto que la incorporación de baterías de escala y capacidad apropiada sería un complemento para otorgar firmeza a los proyectos.

En todos los casos la ubicación, potencia, recurso, firmeza y costo de instalación serán los elementos principales de evaluación.

Sin que se limite la evaluación de proyectos, se podría indicar que el área NEA, Litoral y Buenos Aires podrían ser las regiones con incorporación de proyectos competitivos en Biogás y Biomasa.

Por su parte, la tecnología Solar FV, con distintos rendimientos podría instalarse en diversas regiones, siendo el NOA un área con potencial; mientras que los Pequeños Aprovechamientos Hidráulicos (PAH) en regiones como Cuyo, Comahue, el NOA y Centro, podrían tener un alto potencial de proyectos de este tipo de tecnología.

