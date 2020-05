Inadaptado ingresó a la EPES Nº 51 con la intención de robar, pero al no hallar nada provocó cuantiosos destrozos en varias oficinas

Compartir

El domingo, una persona ingresó a la E.P.E.S. N°51 «José Gervasio Artigas» con el objetivo de robar bienes de valor, pero al no hallar un botín decidió causar destrozos en varias oficinas de la institución. Jorge Castillo, director del establecimiento educativo, comentó al Grupo de Medios TVO que «no nos dan tregua, ni siquiera con esta pandemia. Por fortuna no robó nada, solo causó destrozos».

Reconoció que el sujeto buscaba algo para «robar» pero como no encontró comenzó a destrozar el lugar. «Gracias a la filmación de las cámaras de seguridad vimos la brutalidad con la que actuó esta persona, ya que utilizaba sillas para romper los vidrios, se subía a la ventana, etc», agregó.

Al ser consultado si se puede cuantificar los daños respondió: «forzó cerraduras, así que tenemos tres o cuatro puertas que arreglar, después rompió vidrios de ventiluces y ventanales grandes, también destrozó siete u ocho armarios».

«Se trata de una persona que tiene entre 20 y 30 años, estuvo dando vueltas en el Colegio desde las 6 hasta las 7 horas. No se llevó nada, solo una bolsita con una cafetera», asintió.

«Nos preocupa que vuelva a suceder, ahora redoblaremos los esfuerzos para tener mayor seguridad», finalizó diciendo Castillo.