Incautaron un automóvil con pedido de secuestro en Buenos Aires

Durante recorridas rutinarias realizadas por efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, demoraron al conductor de un automóvil Peugeot 3008 que tenía documentaciones falsas del rodado, como así también adulteraciones en los grabados y con pedido de secuestro en la provincia de Buenos Aires.

En la jornada del martes último, uniformados recorrían por la avenida Dr. Luis Gutnisky y 8 de abril, cuando observaron el rodado que aguardaba el semáforo ubicado en el lugar, constatando que sus dominios no corresponden a aquellos otorgados por el registro nacional del automotor, y que ambas placas del dominio no reunían los fondos de seguridad pertinente conforme los otorgados por dicha entidad.

En consecuencia, se detuvo la marcha del vehículo y al solicitar las documentaciones, el hombre entregó a la Policía la cedula de identificación del rodado, constatando que el mismo no era original y al realizar una verificación externa del rodado se determinó que el número de chasis no coincidía con el de la cédula exhibida.

Se realizaron las actuaciones con la colaboración del personal de la Dirección General de Policía Científica, del Departamento Informaciones Policiales y de testigos, como así también del verificador de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial.

Además determinaron que el rodado presentaba grabado de cristales, stickers de seguridad, numero de chasis y motor, todos en estado original, no así la cedula de identificación y ambos dominios, los cuales no se condicen con aquellos otorgados por la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor.

También se comprobó que el vehículo registraba pedido de secuestro en la Provincia de Buenos Aires, desde fecha 11 de abril del año 2019 de la ciudad de Lomas de Zamora.

El sujeto y el automóvil fueron trasladados hasta sede policial del Departamento Informaciones Policiales, y todo quedó a disposición de la justicia.