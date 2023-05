Incendio de vivienda dejó cuantiosos daños materiales en el barrio Divino Niño

La Policía acudió a un incendio de vivienda en la manzana 112 del barrio Divino Niño de esta ciudad; en tanto los bomberos extinguieron las llamas. No hubo lesionados.

Este jueves, minutos antes de las 11:00 de la mañana, el personal de la zona 7 del Comando Radioeléctrico Policial y de la Subcomisaría “Oficial Principal Gustavo Ramón Bini” del barrio Colluccio, acudieron a un requerimiento por incendio de vivienda en el barrio Divino Niño de esta ciudad.

En el lugar, los uniformados observaron un incendio generalizado en una habitación ubicada en la parte frontal de la casa; mientras que un hombre y una mujer se encontraban en la parte posterior del inmueble.

Con la ayuda de los policías llegaron a la calle, donde fueron asistidos por personal médico del SIPEC, informando que no presentaban lesiones y que no era necesario su traslado, mientras efectivos del Cuerpo de Bomberos iniciaron las tareas de extinción y enfriamiento.

Luego, en forma conjunta el perito y fotógrafo de la Dirección de Policía Científica, el oficial de Bomberos y el jefe de la dependencia jurisdiccional, realizaron las diligencias procesales y pericias correspondientes, determinándose como causa del siniestro un accidente del tipo eléctrico.

Por el caso se inició un Expediente judicial con intervención de la justicia.

