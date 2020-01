Incertidumbre alrededor del regreso de Del Potro al circuito: el comunicado oficial de su equipo

Compartir

“La vida es como el océano. Las olas intentarán derribarte y empujarte de regreso a donde empezaste, pero una vez que luches contra ellas, todo el océano es tuyo”. Juan Martín del Potro subió este mensaje a su cuenta de Instagram el 1° de diciembre de 2019. Un mes después sabe a presagio. Afuera del circuito de tenis desde junio cuando sufrió una nueva fractura en la rótula derecha que lo obligó a pasar por el quirófano de un reconocido médico español, el tandilense, de 31 años, aún no pudo volver al circuito: los plazos se fueron estirando y su equipo de trabajo emitió un comunicado en las redes sociales en el que oficializó que todavía no está al 100%.

“Juan Martín del Potro está buscando soluciones por dolores en su rodilla derecha. La prioridad es su salud, por lo cual no estamos actualizando sobre altas o bajas de torneos. Les diremos, como siempre, los próximos pasos. Gracias por sus mensajes y feliz 2020!”, señaló Team Delpo en su cuenta de Twitter. La Torre pasó fin de año en su ciudad natal, acompañado de su novia, la modelo y conductora Jujuy Jiménez. Antes, estuvo en Miami, trabajando en su recuperación y disfrutando del sol y el mar en sus tiempos libres.

El primer problema en la rodilla lo expuso en octubre del 2018, Del Potro logró retornar en buen nivel a las canchas, pero la rótula se resintió durante la primera ronda del ATP de Queen’s. Tras la última operación, Juan Martín había anunciado su vuelta para la segunda semana de octubre en el ATP de Estocolmo, pero finalmente se bajó de ese torneo que conquistó en dos oportunidades (2016 y 2017) por no sentirse recuperado de su lesión. La siguiente parada propuesta fue para noviembre, en una exhibición con Roger Federer en el Parque Roca de Argentina, pero también tuvo que desistir de esa presentación, en la que fue reemplazado por el alemán Alexander Zverev. Sí se hizo presente como espectador y deseó ante el público volver a los courts lo antes posible.

El Australian Open, primer Grand Slam de la temporada, aparecía en el calendario como sitio posible para su vuelta. El torneo comenzará el próximo 20 de enero y Juan Martín se había anotado para formar parte del cuadro con la utilización del ranking protegido, ítem que se utiliza cuando un tenista estuvo fuera del circuito por lesión por, al menos, seis meses. Sin embargo, el mensaje de su equipo de trabajo, ratificando las molestias físicas, diluyen las esperanzas de los fanáticos de verlo en acción en Melbourne. Tal vez, si la rehabilitación avanza con mejor pronóstico, su regreso oficial se dé en el ATP 250 de Delray Beach que se desarrollará desde el 17 de febrero y que tiene a Delpo como uno de sus animadores habituales.