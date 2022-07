Indican que la bajante del Río Paraguay no afecta momentáneamente la producción de agua potable

Compartir

El último registro de Rio Paraguay marca 1,76 metros de altura, y si bien las tomas pueden trabajar hasta una altura de 0,50 centímetros, desde Aguas de Formosa señalaron que aún no se verá afectada la producción de agua potable. «En este momento no estamos teniendo problemas», manifestó el Ingeniero Alfredo Gusberti, Gerente de Aguas de Formosa, al Grupo de Medios TVO.

“Hay una situación que se está dando, un ciclo de bajas precipitaciones sobre todo en las nacientes del río Paraguay, puede maximizarse o suavizarse dependiendo de la otra cuenca, la del río Paraná, porque si sube y hace de tapón los efectos se ven disminuidos, pero cuando coincide que bajan los dos simultáneamente, el río acelera la bajante, es más pronunciada, entonces hay una serie de fenómenos que hay que ver depende de qué forma se combinen», explica Gusberti.

Este período de bajante del Río Paraguay pone nuevamente en alerta a los vecinos, luego de una disminución en la producción de agua potable debido a la misma situación años atrás, ya que las bombas tienen que vencer una altura mayor para llevar el agua hacia las plantas.

«En este momento no estamos teniendo problemas, más allá de los habituales como un servicio como este. Estamos en una época de relativa baja demanda, con el río en 1,70 si bien es una costa baja no hay problema, las tomas pueden trabajar hasta 0,50 prácticamente sin inconvenientes, el problema es si eso baja más de ahí», agregó Gusberti.

La bajante pronunciada del río años atrás, permitió a la empresa realizar trabajos previendo situaciones similares en las que no se afecte dramáticamente la producción que abastece a la ciudad y aledaños.

Al respecto el gerente de la empresa, sostuvo que «hemos pasado 2 años seguidos por estas situaciones y tenemos algunas medidas ya preparadas para el caso de que se profundice, lo que pasa es que hay ciertas tareas; no pasa solamente por tener los equipos de bombeo adicional, sino que también hay ciertas tareas como bragado, limpiezas en el propio río que no se pueden hacer hasta que baje. Hay cuestiones que tienen que ver con equipamiento y hay otras cuestiones que tienen que ver con un trabajo específico que sólo se pueden llevar adelante cuando el río alcanza las costas que permiten su realización”.

Esta experiencia adquirida también permite proyectar un correcto abastecimiento en una ciudad que se expande en habitantes y viviendas, preparándose para escenarios adversos en bajantes extraordinarias.

“La demanda aumenta y hay obras en marcha para mejorar la capacidad de distribución y también ya estamos planteando la necesidad de ampliar la producción de agua. Los veranos siempre van a ser difíciles porque este tipo de obras no son progresivas, no puede irse aumentando la capacidad de producción en la medida que va aumentando la demanda gradual, esas son obras muy importantes que se hacen puntualmente para tener una cobertura durante algunos años entonces se hacen de asalto porque son muy importantes con demanda de tiempo», finalizó Gusberti.

