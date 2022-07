Peligra el regreso total a las clases luego del receso invernal, Docentes Autoconvocados evalúa un paro

Compartir

El regreso a las aulas luego de las vacaciones de invierno está rodeado de incertidumbres y con un posible paro previsto. Algunos gremios docentes analizan un cese de actividades por la extensión horaria y por un pedido de aumento salarial.

“Por las novedades que tenemos nosotros, que son solamente los anuncios para los medios, en concreto no hay nada. Hay una preocupación dentro del sector docente porque les habían comunicado en algunas Delegaciones Zonales que comenzaba después del receso la extensión de los 45 minutos, pero todavía no hay absolutamente nada», indicó Mirka Fernández, Secretaría General del Gremio Docentes Autoconvocados al Grupo de Medios TVO.

Hasta el momento, se informó que varias escuelas formoseñas extenderán sus horarios de clases luego de las vacaciones de invierno, pero aún no se conoció el documento oficial del acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación. «Por lo menos nosotros no tenemos novedades», afirman desde GDA.

«Lo que había dicho el ministro (de Educación) es que sería progresivo y en algunas escuelas, que no sabemos cuales son; muchas dudas y ninguna certeza. Terminamos la primera parte del año con mucha incertidumbre y regresamos con las mismas dudas e incertidumbres”, agregó al respecto Fernández.

Pero la extensión horaria no es la única preocupación de algunos docentes, también lo es la inflación y la erosión salarial que sufre el aumento anunciado por el gobernador Gildo Insfrán para este año.

En ese sentido, Fernández indicó que realizaron varias consultas relacionadas con el salario docente previas al receso ya que «la plata no alcanza, el sueldo está cada vez más bajo, la suba de los productos aumenta día a día. El sueldo más el aumento y el aguinaldo no alcanzó al día 15 del mes».

Por ello, tanto GDA como otros gremios, analizan un cese de actividades la primera semana de agosto. «La voluntad es un paro y una marcha, estamos en comunicación con ‘Voz Docente’ para fijar una fecha que sea convocante, conveniente y que nos de el tiempo de organizar”, adelantó.

«La gente tiene que saber que el salario docente si bien aparenta ser abultado, una parte muy importante es en negro y eso no cuenta para ningún porcentaje de aumento, por eso también es poco el aguinaldo. Cuando uno recibe su salario en mano se da cuenta que no es lo que uno pretendía”, concluyó Fernández.

