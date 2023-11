Indican que la campaña contra el dengue debió adelantarse porque los casos aparecieron antes

Así lo indicó el médico infectologo, Julián Bibolini al Grupo de Medios TVO. Explicó que los casos siguen apareciendo y que se tuvo que adelantar la campaña contra el dengue porque los casos se adelantaron, al mismo tiempo explicó que la franja etaria más comprometida es la que va de los 20 a los 40 años.

Bibolini comenzó diciendo: «hay casos diagnosticados, hay circulación de la enfermedad, es por ello que el mes pasado se hizo el lanzamiento de las brigadas sanitarias, esto es algo que se realiza todo el año, pero esto es algo que se tenía que hacer para poder concientizar a la población acerca de la enfermedad y de los cuidados que hay que tener».

«Es cierto que se siguen registrando casos positivos, lo que si es anecdótico es que estos casos se han adelantado a años anteriores, tuvimos que adelantar la campaña contra el dengue, pero esto no solo ocurre en Formosa, sino que también en otras provincias», agregó.

«Le pedimos a la gente que por favor deje ingresar a los brigadistas. Estos trabajadores están identificados y acompañados por la Policía para que la gente se sienta segura de ellos. Estas personas se acercarán y enseñarán a la población», señaló.

En relación a quienes son los más afectados con esta enfermedad explicó que la franja etaria más afectada en general, son los adultos jóvenes (entre 20 a 40 años), «pero eso no quiere decir que no haya edades extremas en mas adultos que no den positivos».

Vacuna

Consultado sobre las vacunas contra el dengue, mencionó «hay dos vacunas aprobadas en Argentina, una que ya no se comercializa porque cuando se lanzó las personas que se aplicaban y contraían dengue, no les iba tan bien como a los otros. Ahora tenemos esta nueva vacuna, es aparentemente más efectiva, son solo dos dosis. Esta ultima no es para todos».

«Para añadir al calendario de vacunación, tiene que pasar por un montón de cuestiones más», puntualizó.