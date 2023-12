Indican que las ventas de Navidad fueron buenas, pero no en comparación a años anteriores

Rubén Benítez, encargado del supermercado de la Previsora del Paraná dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de cómo estuvo el sector en cuanto a las ventas de Nochebuena y Navidad y aseveró que a pesar del cimbronazo económico, se registraron buenas ventas por Navidad, de todas maneras aclaró que, no en comparación a años anteriores.

Benítez comenzó diciendo: “en cuanto a las ventas es algo bastante común, nosotros tuvimos nuestros pico de ventas el día viernes, todo el día. Ya el sábado las ventas bajaron un poco y ya el domingo no tuvimos tanta afluencia de personas, pero de igual manera estadísticamente estuvimos bastante bien a pesar del cimbronazo económico de la semana, estuvimos bien”.

“De igual manera hay que decir que no fueron las ventas de años anteriores, en donde si tuvimos un paso adelante con la competencia y este año estuvo bastante duro con todo lo que está sucediendo a nivel país, esto no hay que tomar como alarma”, acotó.

Asimismo indicó que todo lo que sea productos cárnicos se vendieron muy bien todos los cortes.

En cuanto a precios, señaló “nosotros les ofrecemos a los afiliados una variedad de promociones, en ese sentido la Previsora estuvo muy bien. Nosotros tratamos siempre de no aumentar tanto los precios en este rubro”.

“A esta altura del mes, no creemos que haya tantas ventas, es por ello que pensamos que el 31 la situación se verá más complicada”.

Precios

Al respecto debemos decir que muchos comercios no colocan los precios, justamente por esta variable de precios que existe, continuamente hay una remarcación de precios. Nosotros estamos bastante estables, hacía mucho que esto no se pasaba y eso es muy bueno para el cliente.

“Tenemos buenas expectativas hasta el momento, tendremos que esperar a que es lo que ocurre después de las fiestas de fin de año”, cerró.