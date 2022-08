Indicaron que se prorrogó el plazo para inscribirse en la Segmentación Energética

Compartir

La administradora del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), la doctora Claudia Villarruel, confirmó que “nuevamente se encuentra vigente el formulario de inscripción para la solicitud de la Segmentación Energética Tarifaria”.

Indicó que esta prórroga “es para darle la oportunidad a los usuarios que aún no han realizado el trámite” y su vez explicó que “también se encuentra abierta para aquellos que por alguna razón hayan cargado de manera errónea algún dato, entonces pueden corregirlo”.

En este sentido, aclaró que “el trámite es a nivel nacional y la extensión del plazo se da para todas las provincias”.

Asimismo, aseveró: “Formosa trabajó en la inscripción de la segmentación tarifaria a través de gazebos ubicados en los diferentes barrios de la ciudad” y remarcó que “el EROSP permaneció abierto los días sábado y domingo como un aporte del servicio al usuario”.

También, a través de las diferentes Municipalidades, desde el organismo “se estuvo trabajando fuertemente, guiando a más de mil inscripciones en algunas localidades”.

En el mismo orden, explicó que “la Segmentación Energética Tarifaria es una redistribución de los subsidios” y que “la intención del Gobierno nacional es que aquella persona que se encuentre en una mejor condición socio económica pueda afrontar el costo de energía eléctrica”.

Y marcó la importancia de la inscripción, ya que “es relevante que los usuarios que reúnan las condiciones puedan acceder a la tarifa social o media, que son aquellas que hasta fin de año no van a recibir ningún tipo de aumento”.

Finalmente, recordó que “la segmentación se divide en tres tarifas: social, media y la plena”, indicando que “aquel que no se inscriba pasa de una manera automática a una tarifa plena”.

