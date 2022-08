Heizenreder confirmó que la extensión horaria se implementará de forma paulatina

Compartir

En principio, serán nueve de las 19 delegaciones zonales las que sumen 45 minutos a sus horas de clases por jornada.

La subsecretaria de Educación, Analía Heizenreder, confirmó que la extensión horaria en los establecimientos educativos de la provincia se implementará de forma paulatina; y aseveró que los directivos y el personal administrativo trabajan arduamente para su efectivo funcionamiento.

“La extensión horaria hacia los alumnos todavía no se concretó, pero sí el trabajo previo que se está haciendo con los directores y docentes de algunas delegaciones zonales”, indicó.

En ese sentido, la funcionaria explicó que, en principio, se llevará a cabo en nueve de las 19 delegaciones zonales que están distribuidas en todo el territorio provincial; y que la misma será de 45 minutos.

“En Formosa tenemos 4:15 horas por día y se va a extender a cinco horas en estas nueve delegaciones inicialmente. Va a ser de forma progresiva, pero rápido vamos a ir cerrando con las demás delegaciones”, señaló.

Asimismo, Heizenreder valoró el trabajo “muy comprometido” que realiza la Dirección de Educación Primaria que está “trabajando con esto hace mucho tiempo”.

“Porque no es muy fácil, no es decir vamos a extender la jornada áulica, sino para qué, qué espacios vamos a ponerlos como centrales, qué objetivo queremos cumplir y qué resultados esperamos obtener; y eso es lo que implica este tiempo de trabajo de los equipos técnicos y directivos y delegados zonales”, manifestó.

Por último, celebró la “absoluta normalidad” con que la comunidad educativa formoseña regresó a las aulas luego del receso invernal.

“Con mucha fuerza y compromiso en esta segunda etapa, sabemos que así va a ser porque tenemos un cuerpo docente comprometido con la tarea, un gobierno presente, todos los días con infraestructura, Servicio Social Nutricional, sueldos en tiempo y forma”, sostuvo.

Y finalizó: “Estas cuestiones nos dan la posibilidad de asegurar que vamos a concluir el ciclo lectivo 2022 exitosamente”.

