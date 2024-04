Informan que la UNaF no adhiere al paro convocado para el 23 de abril

«Por razones más que sensibles y concordantes con la realidad del país, la mayoría de la comunidad universitaria decide trabajar normalmente el día 23 de abril».

Así inició la entrevista el rector Parmetler al ser consultado sobre el nuevo paro nacional universitario del próximo martes 23 de abril.

Al respecto, puntualizó que “la Universidad Nacional de Formosa ha tenido ciertas dificultades en el pasado, particularmente durante la gestión del anterior gobierno nacional, y mientras nuestra casa de estudios fue desfinanciada estos últimos años, también es cierto que el actual gobierno ha atendido los requerimientos de la UNaF, y con ello, hemos intentado mejorar su funcionamiento”.

“Si bien el 70% de incremento en gastos de funcionamiento para todas las universidades no está de acuerdo a los niveles inflacionarios, eso nos permite sortear la crisis y poder cubrir los gastos necesarios para el funcionamiento estricto”.

En este sentido, agregó que » mantenemos un diálogo con la Subsecretaría de Políticas Universitarias y con la Secretaría de Educación de la Nación, y realmente creo que ese es el camino».

También significó que » he estado en el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde he expresado mi opinión al respecto, la cual no es de sorprender”.

“Por eso, creo que tenemos que darnos un poco de tiempo para trabajar con una universidad abierta, que esté funcionando y que pueda dar a sus estudiantes las clases y la formación profesional que necesitan”.

“No es una función del rector el adherirse o no al paro, pero sí quiero expresar el sentimiento de la mayoría de los integrantes de nuestra comunidad universitaria. No estamos de acuerdo con el paro, porque hay que dar un tiempo más para la realización de este gobierno, que tiene un proyecto. La mayoría de la gente lo votó, así que tenemos que estar en coincidencia con la voluntad popular”.

Y señaló además que, “estamos convencidos de que no es el momento de hacer un paro, y que tampoco es el momento de poner palos en la rueda, haciendo favores a un sector político que trata de sacar su beneficio”.

Tiempo

“Como universidad, nos vamos a dar un tiempo en el que cada una de estas cuestiones volverá a ser consultada. A partir de cada situación que se presente, cada propuesta a las universidades por parte del CIN o cualquier otro organismo, se realizarán las consultas correspondientes a las agrupaciones y los consejeros para tomar una determinación en cuanto al apoyo o no a este tipo de medidas”.