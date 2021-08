Compartir

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa, informaron el relanzamiento de los créditos a tasa cero para monotributistas.

En ese sentido, explicaron que con el DNU Nº 512/21 se relanzó el “Programa Créditos a Tasa Cero 2021 para Monotributistas”, que podrán solicitar un máximo de $150.000 con un periodo de gracia de 6 meses y un plazo de devolución de hasta 12 cuotas mensuales.

Manifestaron que si bien, este año la economía argentina ha de crecer más del 7%, recuperando parte de la pérdida de PBI del pasado 2020 (-10%), se reconoce que la recuperación aún es parcial y heterogénea y que aún no se han recuperado los niveles de producción pre pandémicos.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el primer artículo del DNU crea el Programa Crédito a Tasa Cero 2021, con el objeto de asistir a trabajadores y trabajadoras adheridos al Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes (RS), con el fin de acompañar el proceso de recuperación productiva.

El programa consiste en la obtención de un crédito con subsidio del 100% del Costo Financiero Total (CFT), hecho que no es menor ya que el CFT de un préstamo personal en la banca pública, o privada, oscila entre el 54% y el 149,18% anual.

El artículo cuarto determina los montos máximos pascibles de obtener por cada categoría del RS: categoría “A”, máximo de $90.000, categoría “B” máximo de $120.000, y el resto de las categorías, un máximo de $150.000. Aquellos monotributistas que hubieran accedido a estos créditos en el 2020, podrán acceder nuevamente en esta edición, pero están sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones.

Además podrán acceder sin problemas, aquellas personas que no estén en mora, así como tampoco con ejecución en trámite. Si hubiera deuda del crédito previo, podrán solicitarlo y pagar la deuda anterior con el presente crédito. Pero en los casos que la entidad crediticia hubiera iniciado la ejecución o ejecutado la garantía del fondo FoGar, no se podrá acceder nuevamente al beneficio.

El Ministerio de Desarrollo Productivo, será la autoridad de aplicación del Programa, dictando las normas complementarias y aclaratorias.

Para acceder al programa, los interesados podrán postularse utilizando el servicio que pondrá a disposición la AFIP en su sitio web. Se estima que a fines de agosto podrá solicitarse el beneficio. La edición 2020 de los Créditos a Tasa Cero, según los datos oficiales, tuvo un total de 459.063 créditos otorgados entre las distintas categorías de monotributistas, que sumaron 50.801 millones de pesos. Esto significa que, en promedio, cada monotributista obtuvo un crédito de $110.663.

