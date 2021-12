Ingeniero Juárez: Nacif valoró anuncio de Insfrán del bono de 20 mil pesos

Compartir

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, indicó que es “más que positivo” el anuncio del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, del bono de 20 mil pesos para agentes provinciales, municipales y empleados de Concejos Deliberantes, que se pagará la primera semana de enero de 2022, porque dinamizará no solo la economía de familiar sino también a la economía provincial; ya que esos ingresos a su vez, se reinvierten en los comercios, servicios y en la producción local.

Además, destacó que gracias a la prolijidad y al equilibrio financiero con que contamos como provincia, esto “nos permite avanzar como provincia, en el pago de sueldos de diciembre y segunda cuota del sueldo anual complementario”.

Como se recordará se trata del otorgamiento de una asignación no remunerativa, no bonificable por única vez de 20 mil pesos, para todos los agentes de la Administración Pública Provincial activos y pasivos, excluidas las autoridades superiores, es un pago se efectivizará durante la primera semana de enero de 2022.

Nacif entendió que, si bien los Municipios tienen su política salarial y sus acuerdos en cada lugar, “la decisión del Gobierno de la provincia de asumir el compromiso del pago del bono a los empleados municipales y de los Concejos Deliberantes de todo el territorio de la provincia, será una ayuda más que importante para todas las administraciones de las intendencias y comisiones de fomento del territorio”.

Para Nacif, “se trata aquí una vez más de un claro ejemplo de cómo se acciona desde un gobierno profundamente federal, que trata siempre de garantizar lo que se pueda llevar asistencia y progreso a todos los formoseños”.

