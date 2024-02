Inició ayer la XXI Fiesta Nacional de la Corvina de Río en la ciudad de Herradura

Ayer, sábado 24, con una serie de actividades deportivas y recreativas, el Gobierno de la Provincia, dio inicio a la XXI Fiesta Nacional de la Corvina de Río “Reinaldo Saporiti” en la localidad de Herradura, que se desarrollará hasta el domingo 25 con la entrega de premios a pescadores y el show de reconocidos artistas.

En ese marco, el vicegobernador Eber Wilson Solís, acompañado por la ministra de Turismo, Silvia Segovia y el intendente local, Ernesto Heizenreder, estuvieron presentes en la playa Municipal donde se concretó la pesca recreativa para niños, una de las primeras propuestas de esta edición del evento.

Luego, de acuerdo al cronograma previsto para este sábado, desde las 15 horas, en el punto de promoción del Ministerio de Turismo, se llevó á a cabo el taller de fotografía “Paisaje y Naturaleza” dictado por el reconocido fotógrafo Ramón Maldonado y dirigido a todo público.

En el mismo horario y lugar, también se realizó un taller de Arte y Paisajismo en pintura, aerosol y caricaturas, abierto a todo público.

Asimismo, desde las 17 horas se llevará adelante un taller de canotaje para infantes; y, en simultáneo, estará el conversatorio “Herradura y su historia”.

El cierre de esta jornada estará a cargo del DJ Matias Brunel con música en vivo, desde las 18 hasta las 22 horas, en la playa municipal de Herradura.

Vale recordar que todas estas actividades son de entrada completamente libre y gratuita.

Homenaje

Otro punto a destacar es que la XXI edición de esta fiesta popular lleva el nombre de Reinaldo Saporiti, en reconocimiento a uno de los pioneros de la pesca y de este tradicional evento, como así también un mentor del turismo en la provincia.

Al respecto, Saporiti expresó que esta decisión del gobierno provincial y las barras pesqueras “me emociona muchísimo, por haber sido uno de los mentores de las primeras fiestas de la corvina y estos años que pasaron”.

A su vez, reconoció que llevar adelante esta tarea “no es fácil” ya que “no es un concurso de pesca de un club o zona, es una fiesta nacional e internacional, es conocida por muchísima gente fuera de nuestra zona”.

“Lo recibí con mucha emoción, no me avergüenzo, lloré porque me emociona mucho porque he brindado todo para que nuestra Herradura y la provincia sobresalgan, tengan una fiesta importante y que perdure en el tiempo”, aseveró.

Y rememoró: “Yo hablo de esto y se me hace verlo al Gobernador embarcando en el guardacosta con Aldo Ingolotti, que era intendente en ese momento, para ir a la mitad de la laguna y largar la prueba”.

El homenajeado esbozó que este reconocimiento le despiertan “muchos recuerdos, muchas vivencias hermosas por siempre” y dio “gracias a Dios” porque “la Fiesta de la Corvina es inigualable, sencilla, tranquila, con muy buena onda, no sólo por los formoseños sino por toda la gente que nos visita y están acostumbrados que los recibamos así”.

“No es fácil transitar todos estos años en pesca recreativa y deportiva para la provincia, dando a conocer todo lo que tenemos porque también detrás hay colegios, chicos, mujeres que se sumaron muchísimas a raíz de promocionar la pesca para ellas porque siempre fue algo del hombre y las mujeres también lo hacen muy bien, tienen un sutil tacto para hacerlo y mucho entusiasmo. Cada día hay más mujeres que comparten con la familia la pesca. Esto es un logro importante, así lo pensamos los formoseños”, concluyó.

De acuerdo a lo informado por la cartera de turismo provincial, este domingo 25, se llevara a cabo la competencia de pesca en la modalidad embarcada a remo en la playa municipal, donde se brindarán importantes premios una vez concluido el certamen.

El primer puesto coronará con un motor Yamaha 3Hp, reels de pesca, trofeo y medallas; el segundo, un motor Yamaha 2Hp, reels de pesca, trofeo y medallas; el tercero, dos chalecos salvavidas aprobados por Prefectura Naval Argentina, reels de pesca, trofeo y medallas.

Además, se reconocerán con trofeos, medallas y reels de pesca a la pieza de mayor longitud de corvina, pescador foráneo extra provincial e internacional, pescador más joven y dama mejor clasificada.

También se sorteará un motor Yamaha 3 Hp, dos motores Yamaha 3 Hp y una piragua y se darán otros premios a pescadores turísticos y emprendedores locales.

Para la clausura de esta fiesta, se presentarán en vivo artistas de trascendencia local y nacional como Iván Ruíz, Angelo Aranda, Angela Garay, Hernán Arias, Andrea Olmedo, Minima, Lunna, Los Chanchos de Lavalle, Turco Amir, Rocío Ledesma, Los Hermanitos Ojeda y Grupo Reencuentro.