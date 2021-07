Inseguridad: a punta de pistola, motochorros asaltaron un Rapipago del barrio Simón Bolívar

Compartir

Ayer, minutos antes de las 12 del mediodía, motochorros robaron a punta de pistola un Rapipago que funciona en la manzana 12 del barrio Simón Bolívar y se llevaron un botín cercano a los $100.000. Hasta el momento los delincuentes continúan prófugos.

Según pudo saber el Grupo de Medios TVO, cuando la empleada se disponía a cerrar el comercio ingresó un sujeto quien tenía cubierta la cara con un barbijo y tras exhibir un arma de fuego – aparentemente tumbera- exigió a la mujer que entregue el dinero. Luego se dio a la fuga con su acompañante que lo esperaba en una motocicleta 125.

En este sentido, el Comisario General Omar Brítez -jefe de la Unidad Regional 1 de Circuito 5- comentó que “la modalidad de dicho robo es muy utilizada en el último tiempo, donde llegan dos personas en una motocicleta y una de ellas desciende con una mochila, mientras que la otra aguarda afuera para darse a la fuga de manera rápida”.

“Cuando el malviviente ingresó al lugar le apuntó con un arma de fuego a la empleada y le pidió la plata; ella no se resistió y entregó un maletín con casi $100.000”, aseveró.

Seguidamente Brítez reconoció que el comercio en cuestión se encuentra “un poco alejado” de los otros y que “los malvivientes siempre buscan a los negocios que están separados para cometer el delito, para no levantar sospechas y que la reacción para denunciar no sea rápida. Además, en este caso, el lugar no contaba con cámaras de seguridad”.

Consultado si se trata de una modalidad delictiva “común” en la zona norte respondió: “la mayoría son jóvenes entre 16 y 25 años quienes utilizan sus rodados para cometer hechos, lo que más se da es el arrebato de teléfonos celulares”.

“Los robos a agencias de quinielas o Rapipagos se dan de manera esporádica; nosotros reforzamos la seguridad en la zona comercial, donde la presencia de efectivos es constante. Nuestro Circuito Cinco es bastante amplio, y tenemos que tratar de cubrir con las recorridas la mayor cantidad de espacio posible”, culminó diciendo el funcionario policial.

