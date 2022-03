Insfrán anunció un aumento salarial del 50% para empleados públicos activos y pasivos

Compartir

El gobernador Gildo Insfrán dispuso este lunes 7 de marzo un aumento salarial destinado a empleados públicos. Lo hizo durante una conferencia de prensa que encabezó en Casa de Gobierno, donde estuvo acompañado por gremialistas.

Este aumento representa para el Tesoro Estatal durante el presente ejercicio, un desembolso superior a los 18.200 millones de pesos.

Se trata de un incremento del 50% en las remuneraciones del personal de la administración pública provincial, que se pagará en tres tramos: 25% a partir del 1° de marzo, 15% a partir del 1° de Julio y el 10% restantes a partir del 1° de septiembre.

Los porcentajes se aplicarán sobre los importes vigentes al mes de febrero del corriente año. La medida comprende a los beneficiarios de la Caja de Previsión Social.

Asimismo se fijan los haberes mínimos de bolsillo garantizados – previo a considerar las asignaciones familiares – para los agentes activos: marzo $50.625, julio $58 mil y septiembre $65 mil.

Escalafón docente

Por su parte para el escalafón docente, se establece el incremento del haber básico y la incorporación de importes a partir de los períodos que se indican y los nuevos valores de puntos índices respectivos: en marzo se incorporan $ 2.800, mil pesos corresponden a un remanente suma no remunerativa no bonificable Fondo Compensador Provincial Septiembre/21 y $1800 a la Asignación Especial no remunerativa no bonificable Octubre/21, resultando el valor del punto índice en $134,295276.

En julio, se fija el valor del punto índice en $157,125477, mientras que en septiembre, ese valor ascenderá a $172,837989.

Estos incrementos se extienden a los agentes pasivos docentes de la Caja de Previsión Social.

Por otra parte, se fija el haber mínimo inicial de bolsillo docente, a partir de marzo en $50.625, junio $53.333, julio $58.000 y septiembre $65.000.

IPS

Insfrán informó que las pensiones de los beneficiarios incluidos en la Ley Nº 482 -Instituto de Pensiones Sociales-, se incrementarán sobre los importes vigentes al mes de febrero 2022, en tres tramos: 25% en marzo, 15% en julio y 10% en septiembre.

Conferencia de prensa

Antes de brindar el anuncio, el gobernador confirmó que se trataba de “la culminación de las conversaciones con los secretarios generales de los distintos gremios del sector público para el aumento salarial del año 2022”.

Sobre el acuerdo de refinanciación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional, afirmó que fue citado a participar de la reunión con la Comisión Presupuesto y de Hacienda y de Finanzas, pero no podrá asistir ya que este 8 de marzo encabezará el acto para conmemorar el Día de la Mujer en Formosa.

De todas formas remarcó que “la reunión es muy importante porque de eso depende la economía del país, ya que han endeudado nuestro país de una manera irresponsable, es imposible cumplir esos pactos que se firmaron”

“Del FMI nunca espero nada bueno, pero hay que elegir lo menos malo y hay que buscar un acuerdo, sino nadie más les prestará dinero a la Argentina” manifestó el primer mandatario.

Además, ante la pregunta sobre la existencia de ciertos incrédulos o quienes dudan sobre el sostenimiento del superávit de la provincia durante 20 años, expuso que “no son muchos, ya que de otra manera, yo no estaría acá” y agregó que “evidentemente son mayoría los que nos creen lo que decimos y hacemos”.

Insfrán fue consultado además sobre las medidas que podría tomar el gobierno provincial para evitar un impacto negativo en los precios, tras el anuncio. Aquí aclaró que este tipo de decisiones hacen a la macroeconomía y la política nacional.

En este sentido insistió en remarcar que existen solamente 18 empresas alimenticias en la Argentina formadoras de precio, por eso “desde el gobierno hay que ponerle margen a esta gente, porque si no será imposible manejar la inflación, pero hay que manejarla porque no habrá aumento de sueldo que saciará la voracidad de ganar de quienes concentran estas riquezas”, aseveró.

El Gobernador también, en relación al posible aumento de haberes de los empleados municipales, adelantó que “cada intendente fijará su aumento salarial, dentro de las posibilidades que tienen”, explicando que los municipios son entes autárquicos, confirmando que las conversaciones son permanentes.

