Insfrán aseguró que «la provincia hoy se convirtió en una barrera epidemiológica»

El Gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán mediante su discurso, en el acto de inauguración de la refacción y ampliación de la EPEP N° 19 «Dr. Benjamín Zorrilla» del Barrio La Paz, dijo que «la provincia hoy se convirtió en una barrera epidemiológica», y apuntó contra la oposición donde aseguró que «como no tiene argumentos políticos crean zozobra en la población».

Mediante su discurso el mandatario dijo «vemos que como ya no tienen argumentos políticos para atacarnos o crear intranquilidad en la población, hoy irresponsablemente veo y leo desde la oposición querer utilizar una cuestión epidemiológica para llevar zozobra a nuestra población», aludiendo así a la situación actual del coronavirus.

«Quédense tranquilos, nosotros somos los primeros que vamos a decir y contar si las cosas ocurren, porque con estas cuestiones no se puede hacer otra cosa que estar más atentos y alertas e unidos; no utilizar con fines políticos esta situación porque eso es de rastrero», sentenció, contundente.

No obstante, afirmó que «con esto tampoco quiero decir que nos crucemos de brazos, al contrario», recalcando que » tenemos el dengue, que es una endemia, y en Formosa se lo combate los 365 días del año».

«Por ahí escuchamos decir para qué fumigan y se lo hace porque también hay que combatir al mosquito adulto, pero así también combatimos a las larvas para evitar que el aedes aegypti prospere», subrayó el titular del PEP.

Indicó que «por ahí leía algo de un opositor de Clorinda que preguntaba por qué no fue el ministro a explicar allá por qué la explosión (de casos), tal vez no tendría que contestarlo pero desde aquí le digo, en qué mundo vive. ¿No sabe lo que está pasando en el vecino país de la hermana República del Paraguay? ¿No sabe el tránsito fronterizo de ida y vuelta que existe en ese lugar? Sí, son los lugares donde más exportados de dengue va a haber por los distintos pasos que hay».

«Pero no voy a echar toda la culpa porque también hay una gran cantidad que está circulando que es local, pero lo tenemos totalmente controlado», manifestó, comentando que «inclusive hace poco hubo una reunión del COFESA en Córdoba donde se tocó este tema y nuestro ministro (de Desarrollo Humano, José Luis Décima) expresaba el trabajo que hacemos nosotros»

En esa línea, el primer mandatario contó que «como siempre los porteños decían para qué íbamos a fumigar, lógico, ellos no pueden fumigar porque la fumigación no les va a dar resultados, ya que tienen edificios de 14 o 15 pisos, pero aquí la fumigación es válida».

«Lo más lamentable es que uno ve por televisión que dan consejos y dicen estas barbaridades como por ejemplo que la fumigación no da resultados», reprendió, esclareciendo que «sí los da, es más, a Formosa tienen que agradecerle porque la provincia hoy se convirtió en una barrera epidemiológica. Así que deberían agradecerle por todas estas acciones».

Sumó además que «todos los productos que se utilizan los elaboramos nosotros, los formoseños, en un laboratorio formoseño, en Laformed, y con recursos nuestros. Como estas instalaciones educativas que inauguramos».

«Esto se debe a que en Formosa hay un Gobierno que cumple una de las 20 Verdades Peronistas: para nosotros la verdadera democracia es cuando un Gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el del pueblo», finalizó.