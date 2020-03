Autoconvocatoria del Concejo Deliberante para tratar el tema de los baldíos

Compartir

El presidente del Concejo Deliberante, Darío Di Martino, convocó a sesión extraordinaria de ese cuerpo deliberativo para el día de hoy, a las 11 de la mañana.

El llamado es para que el parlamento comunal de tratamiento al proyecto de ordenanza que permite a la Municipalidad el ingreso a propiedades privadas para proceder a su limpieza, previa intimación pública a su propietario.

En la oportunidad se abordará, como plan de labor único al ser sesión extraordinaria, los incluidos por el titular del cuerpo, que incluye el Proyecto de Ordenanza por el que se propicia la modificación del Régimen Especial de Mantenimiento y Limpieza de Inmuebles Urbanos.

En este marco, el Grupo de Medios TVO, en diálogo con el concejal por el Frente Amplio Formoseño Cambiemos Fabián Olivera, informó que desde el PJ impusieron a la sesión extraordinaria, dar tratamiento el proyecto de ordenanza por el que se propicia la modificación del código tributario y tarifario, en el cual aseguró que si piden un incremento de las tasas tributarias desde el bloque no van a acompañar la reforma, «queremos que sigan recaudando pero no aumentando los impuestos a los vecinos que están al día con su boleta, sino que obliguen a pagar al 70% de las personas que no lo hacen». Confirmó que acompañarán la modificación del Régimen Especial de Mantenimiento y Limpieza de Inmuebles Urbanos.

Por su parte, Miguel Montoya, concejal de la ciudad de Formosa por el Frente Amplio Formoseño Cambiemos informó que ayer mantuvieron una reunión en comisión para que se tome medidas por los incendios que se están produciendo en diferentes sectores de la ciudad, «esto es algo intolerable, motivo por el cual nos juntamos y tomamos la decisión para tratar este problema y sobre todo en el marco de una ordenanza y una reforma que tuvo que haberse sancionado el miércoles que tiene que ver con la limpieza de terrenos baldíos y la sanción a los vecinos que provocan la quema de pastizales y basuras».

Al consultarle sobre la reforma del código tributario que desde el oficialismo quieren tratar también hoy en la sesión extraordinaria, explicó que «quieren interponer en el procedimiento de la agencia de recaudación, me parece que es positivo, innovador, pero lo urgente sería tratar el tema del humo y esto lo podríamos ver la semana que viene».