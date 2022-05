Insfrán participó de la “cumbre secreta” de gobernadores peronistas en medio de la pelea entre Alberto Fernandez y CFK

Compartir

Linkedin Print

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el periodista Javier Laquidara (La Política Online) contó que el gobernador de Formosa, Dr. Gildo Insfrán participó junto a otros mandatarios provinciales peronistas de una “cumbre secreta” que se dio en el marco de la pelea entre el presidente y la vicepresidenta de nuestro país. “Anoche, los gobernadores peronistas volvieron a reunirse en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) de Retiro en medio del clima de ruptura entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner”, dijo el comunicador.



Comentó Laquidara que a la salida del encuentro que se desarrolló con total hermetismo pudo ver a varios gobernadores, entre ellos Sergio Ziliotto (La Pampa) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis). También estuvo el chaqueño Jorge Capitanich y los últimos en salir fueron Gildo Insfrán y la santacruceña Alicia Kirchner. Poco antes de ellos se retiró Claudia Abdala de Zamora, ex gobernadora de Santiago del Estero y esposa de Gerardo Zamora, otro de los gobernadores presidenciables.



“Los gobernadores no querían ser visto, me pidieron que me fuera, yo me quedé. Estuvieron reunidos hasta las 22 horas sin una agenda que hayan comunicado a los medios”, dijo y agregó que “el clima que se vive es como un estado de asamblea permanente”.



“A los gobernadores se los nota inquietos por el rumbo de todo lo que está pasando”; aseveró.

Al referirse a nuestro gobernador indicó: “Insfrán ve que Alberto entra en un terreno predecible de debilidad, entonces pone un huevo en cada canasta, lo mismo hace el resto de los gobernadores”.

Compartir

Linkedin Print